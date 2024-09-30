¿Jennifer Lopez y Ben Affleck se divorciaron por culpa de ‘Diddy’ Combs? Circulan teorías

Video JLo fue arrestada por culpa de Diddy cuando eran novios: no fue su única humillación

Sean ‘Diddy’ Combs podría pasar toda la vida en prisión por los crímenes que se le imputan, pero su caso está involucrando a otras celebridades que formaban parte de su círculo social.

Tal es el caso de Jennifer Lopez, quien tuvo una relación sentimental con ‘Diddy’ Combs entre 1999 y 2001. A pesar de los años, a JLo se le sigue relacionando con el rapero.

PUBLICIDAD

¿Jennifer Lopez y Ben Affleck se divorciaron por culpa de Sean ‘Diddy’ Combs?

Luego del arresto de Sean ‘Diddy’ Combs por los delitos de tráfico sexual y crimen organizado, ha salido a la luz la teoría de que el rapero tuvo algo que ver en el divorcio de Jennifer Lopez y Ben Affleck.

Así lo aseguró el ex ejecutivo discográfico y delincuente convicto Suge Knight a través de su podcast ‘Collect Calls with Suge Knight’, el cual graba desde prisión.

Ahí, Knight dijo que él considera que el divorcio entre Jennifer Lopez y Ben Affleck se dio a raíz de unas cintas que el FBI confiscó en las redadas a las casas de Puff Daddy, las cuales se llevaron a cabo a principios de 2024. Según asegura, Jennifer Lopez habría aparecido en algunas de ellas en situaciones comprometedoras:

“Van a allanar la casa de Puffy y consiguen todos estos videos de J-Lo haciendo esto y J-Lo haciendo aquello”



De acuerdo con Suge Knight, quien está en prisión por atropellar a un hombre en 2015, Ben Affleck tuvo posesión de estas cintas, y probablemente fueron un detonante de importancia para su divorcio:

“Estoy bastante seguro de que probablemente llamaron [del FBI]. Es un hombre blanco que se ganó el respeto del mundo blanco. Estoy bastante seguro de que dijeron: 'Queremos mostrarte algunas cosas sobre tu esposa'”.

Jennifer Lopez, Ben Affleck y Diddy Combs Imagen Getty Images

¿Por qué se divorciaron Jennifer Lopez y Ben Affleck?

Hasta el momento ni Jennifer Lopez ni Ben Affleck han revelado cuál fue la verdadera causa de su divorcio.

Jennifer Lopez solo citó diferencias irreconciliables como la causa de su separación, y un amigo cercano a Ben Affleck reveló a Daily Mail que algunas actitudes de la cantante no eran del agrado del actor.

De acuerdo con lo que una fuente cercana a la pareja dijo a través de Daily Mail, Jennifer estaba cansada de las humillaciones de Affleck y por eso solicitó el divorcio.

PUBLICIDAD

¿’Diddy’ Combs tuvo algo que ver en el divorcio de Ben Affleck y Jennifer Lopez? Teoría de fans

Sin embargo, a raíz del arresto de Sean ‘Diddy’ Combs , han salido a la luz nuevas teorías sobre el verdadero motivo del divorcio de Jennifer Lopez y Ben Affleck.

Algunos internautas aseguran que la pareja se divorció para proteger parte de la fortuna de Jennifer Lopez, en caso de que la cantante se viese involucrada en el escándalo de ‘Diddy’ Combs.

Y es que, de acuerdo con la ley del estado de California, los ingresos y activos que Jennifer Lopez y Ben Affleck obtuvieron durante su matrimonio son considerados “propiedad comunitaria y están sujetos a división”.

Durante sus dos años de matrimonio Jennifer Lopez y Ben Affleck adquirieron juntos una mansión en Beverly Hills, y colaboraron en varios proyectos y patrocinios.

Se sabe que su mansión, valorada en 68 millones de dólares, actualmente se encuentra a la venta. Se trata de una propiedad con 12 habitaciones, 24 baños, gimnasio, canchas, y otras tantas amenidades.

Para algunos fans resulta sospechoso que esta venta se esté llevando a cabo justo en medio del escándalo de 'Diddy' Combs, tomando en consideración que Jennifer Lopez podría salir "embarrada" por su ex relación.

Hasta el momento estas solo son teorías de los internautas, las cuales podrían reforzarse a partir de lo que declaró Suge Knights en su podcast.