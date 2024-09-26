'Diddy' Combs podría pasar toda la vida en prisión: recuento de sus polémicas y presuntos crímenes

Video ¿Diddy obligaba a Justin Bieber a estar con él a los 15 años? No fue al único famoso que traumó

Más allá de saber qué famosos asistían a las extravagantes fiestas de Sean 'Diddy' Combs , han surgido otras dudas alrededor del rapero estadounidense luego de que lo arrestaran el pasado 16 de septiembre de 2024.

Durante años, 'Diddy' Combs ha sido una figura relevante en el mundo del entretenimiento y de la música, pero algunas personas aún desconocen su trayectoria. Por ello, aquí te decimos todo lo que debes saber de él.

¿Quién es Sean 'Diddy' Combs? Su trayectoria antes del escándalo

Sean Combs, mejor conocido como 'Diddy' Combs es un rapero, productor musical y empresario estadounidense de 54 años de edad.

Nació el 4 de noviembre de 1969 en Nueva York, y a lo largo de su carrera ha ocupado diferentes nombres artísticos por los cuales se le conoce, como Puff Daddy y P. Diddy.

'Diddy' Combs es famoso por su fuerte influencia en la industria musical, especialmente en el hip hop y el R&B (Rhytm and Blues). En 1993 fundó el sello discográfico Bad Boy Records, a través del cual ha ayudado a lanzar las carreras de diferentes artistas, como Usher y The Notorious B.I.G.

Además, 'Diddy' Combs ha ganado tres premios Grammy, y ha lanzado varios discos musicales, como ‘No Way Out’ (1997) y ‘Press Play’ (2006). Llegó a alcanzar el número 1 en el Billboard 200 y tiene éxitos como ‘Can´t Nobody Hold Me Down’ y ‘I´ll be Missing You’.

Sean 'Diddy' Combs Imagen Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

¿Por qué es famoso Sean 'Diddy' Combs? Sus negocios y extravagantes fiestas

Más allá de la música, 'Diddy' Combs ha destacado por ser un hombre de negocios. Él tiene su propia marca de moda y fragancias, Sean John, y creó la cadena de medios de comunicación Revolt TV, por mencionar algunos de sus emprendimientos.

Además de ser conocido por su legado en el mundo musical y por ser un hombre de negocios, Diddy Combs es famoso dentro del medio artístico por las extravagantes fiestas que organizó durante años.

Eran eventos sumamente exclusivos y extravagantes, en los cuales invertía mucho dinero y asistían todo tipo de celebridades. Incluso los medios de comunicación cubrían sus fiestas, debido a los selectos invitados y al derroche que había en ellas.

Por esta razón, Sean 'Diddy' Combs se ganó una reputación de “rey de las fiestas” en Hollywood, pero ha salido a la luz que estas reuniones ocultaban turbios secretos.

'White party' de Diddy Comb, septiembre 7, 1998, East Hampton, New York. Imagen ZUMA Press, Inc./ The Grosby Group

¿Qué hizo Sean 'Diddy' Combs y por qué lo arrestaron?

A pesar de su fama en el mundo artístico, la carrera de 'Diddy' Combs ha sido opacada por completo por los escándalos. Sean 'Diddy' Combs fue arrestado luego de que las autoridades estadounidenses lo acusaran de tráfico sexual, y crimen organizado.

Los fiscales alegan que 'Diddy' Combs creó y dirigió una empresa criminal a través de la cual participaba en diferentes delitos, incluyendo secuestros, incendios provocados, trabajo forzado, tráfico sexual y obstrucción de la justicia.

Las autoridades reportaron que en las ‘freak off parties’ que organizaba Sean 'Diddy' Combs no solamente se distribuían sustancias ilícitas a los asistentes, si no que se drogaba a mujeres para que tuvieran relaciones sexuales con sexoservidores.

Según se reporta, 'Diddy' Combs era testigo de estos actos y grababa todo en video sin el consentimiento de los involucrados, y utilizaba el material para chantajear a sus víctimas.

Además, su ex novia, la cantante Cassie Ventura, reveló los abusos que vivió a manos de 'Diddy' Combs a lo largo de sus 11 años de relación, entre los que se incluyen violación y maltratos físicos.

Estas acusaciones se sumarían a otras que tiene Diddy Combs, pues a lo largo de 10 meses ha acumulado once denuncias en su contra. La más reciente es la de una joven llamada Thalia Graves, que lo demandó por presunto abuso sexual y violación.

Sean "Diddy" Combs Imagen Dia Dipasupil/Getty Images

¿Sean 'Diddy' Combs saldrá de la cárcel? Esto se sabe

Actualmente Sean 'Diddy' Combs está a la espera de ser juzgado y/o condenado en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn.

