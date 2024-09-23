¿Por qué arrestaron a Diddy Combs? Fraudes en fiestas con famosos y maltrato a su ex es solo el inicio

Video ¿Diddy obligaba a Justin Bieber a estar con él a los 15 años? No fue al único famoso que traumó

El 16 de septiembre, el rapero y empresario estadounidense Sean Diddy Combs fue arrestado en un hotel de Manhattan después de una acusación formal por parte de un gran jurado. Aunque su abogado dijo que era una persecución injusta y confirmó que Diddy no es un criminal, la evidencia era muy clara.

¿Qué pasó con Sean Diddy Combs y por qué fue arrestado?

Sean Diddy Combs fue arrestado 10 meses después que la primera demanda en su contra por abuso llegó a los tribunales. Fue una de sus ex novias, la cantante Cassie Ventura, quien denunció los maltratos que vivió a manos de Diddy en sus 11 años de relación.

Aunque Cassie se rehusaba a contar lo que pasó con Diddy, 5 años después de terminar su relación se atrevió a demandar legalmente.

¿Por qué Cassie demandó a Sean Diddy Combs? ¿Qué pasó entre ellos?

Cassie dijo en la demanda que presentó el 16 de noviembre de 2023, que Diddy la sometió a 11 años de abuso, incluyendo golpizas y violación.

La cantante, cuyo nombre legal es Casandra Ventura, firmó con la disquera de Diddy, Bad Boy Records, en 2005 y los dos fueron pareja intermitente durante más de una década, comenzando en 2007.

La demanda presentada en un tribunal federal indicó que Diddy era "propenso a una ira incontrolable" y la sometió a golpizas "salvajes". Cassie afirmó que Diddy la drogaba, la obligó tener relaciones sexuales con otros hombres, y la violó en su casa cuando ella intentó terminar la relación en 2018.

Pre-Grammy Gala and Grammy Salute to Industry Icons Presented by Clive Davis and The Recording Academy, Arrivals, New York, USA - 27 Jan 2018 Imagen Matt Baron/Shutterstock



Diddy por medio de su abogado negó rotundamente las acusaciones, y al día siguiente, la demanda se arregló fuera de los tribunales. Los términos de su acuerdo no fueron revelados, pero Diddy mandó un mensaje a Cassie.

Hemos decidido arreglar esto de manera amigable. Le deseo a Cassie y a su familia lo mejor. Con amor, Diddy.

Las otras víctimas de Sean Diddy Combs, ¿qué pasó con ellas y por qué lo demandaron?

El 19 de noviembre de 2023, dos días después de que se arregló la demanda de Cassie, Diddy llamó a otra mujer que fue víctima de abuso sexual para pedirle su apoyo y mostrar su amistad al hablar bien de él y decir que ella aceptó tener actos sexuales que no se considerarían abuso.

Estas llamadas se utilizarían en la investigación que se abrió luego de la demanda de Cassie como pruebas de que Diddy intentó sobornar a testigos cuando otras alegaciones salieron a la luz.

El 23 de noviembre, Joi Dickerson y otra mujer que pidió permanecer anónima acusaron a Diddy de abuso sexual. Ellas dijeron que Diddy las golpeó y drogó a la fuerza a inicios de los años 90, cuando él era un director de talento, promotor de fiestas y una figura emergente en Nueva York.

El 6 de diciembre otra mujer que no fue nombrada demandó a Diddy y dijo que en 2003, cuando ella tenía 17 años, fue víctima de Diddy y otros dos hombres al ser drogada e intoxicada con alcohol para tener relaciones sexuales sin su consentimiento.

El 26 de febrero de 2024, un productor musical demandó a Diddy por abuso sexual y obligarlo a tener sexo con servidores sexuales. Fue esta demanda la que incluyó una lista de posibles actividades ilegales en las que Diddy ha estado involucrado y llevaba a cabo en sus exclusivas fiestas en Los Hamptons.

¿Qué pasaba en las fiestas de Sean Diddy Combs?

Conocido por sus excentricidades y lujosas fiestas, Diddy fue investigado luego de las demandas en su contra y el Departamento de Seguridad Nacional ejecutó órdenes de allanamiento en las casas de Diddy en Los Ángeles y Miami por posible tráfico sexual.

La fiestas de Los Hamptons de Diddy eran famosas por su exclusividad y ahora se sabe que escondían muchos secretos: los eventos tenían fines sexuales y según reportes, Diddy promovía que raperos y otras celebridades tuvieran actos sexuales entre ellos.

Combs estaba en una de sus casas en Miami en ese momento. Sus dos hijos, que se encontraban en su casa de Los Ángeles, fueron esposados durante el allanamiento, según dijeron los abogados de Combs, y la situación familiar del cantante llamó la atención desde ese momento.

¿Quién es la esposa de Sean Diddy Combs? ¿Cuántas parejas ha tenido el rapero?

Diddy nunca se ha casado, pero tuvo una relación intermitente por más de una década con la modelo Kim Porter. Salieron desde 1994 hasta 2007 y tuvieron tres hijos juntos: un hijo llamado Christian y dos hijas gemelas, D’Lila Star y Jessie James. Además, ella aceptó en su hogar a los hijos que Diddy tuvo con otras mujeres antes y durante su relación. Lamentablemente, Kim Porter falleció en 2018.

Diddy también ha llamado la atención por sus romances con cantantes, como Jennifer Lopez y Cassie Ventura, la rapera Yung Miami, y la modelo Dana Tran. Estas relaciones amorosas así como su preferencia por cambiar de nombre constantemente han opacado sus logros profesionales.

Sean Combs, bottom center, with Kim Porter, top center, and their children, pose for portrait as he is honored with the 2,362nd Star on the Hollywood Walk of Fame, Friday, May 2, 2008. (Photo by Fitzroy Barrett/Landov/MCT/Sipa USA) Imagen MCT/Landov/MCT/Sipa USA

¿Por qué le dicen Diddy a Sean Combs? ¿Cuántos nombres ha usado en su carrera?

Sean Diddy Combs ha cambiado de nombre artístico 9 veces durante su carrera y en varias ocasiones ha dicho sus razones para hacerlo, entre las que destaca querer reflejar las diferentes fases de su vida.

Puffy: Este apodo viene de su infancia. Lo llamaban “Puffy” porque resoplaba cuando se enojaba.

Puff Daddy: Adoptó este nombre cuando entró en la industria musical a principios de los 90.

P. Diddy: En 2001, después de ser absuelto de los cargos relacionados con un tiroteo en un club nocturno, cambió su nombre a P. Diddy para alejarse de la controversia y empezar de nuevo.

Diddy: En 2005, eliminó la “P” para simplificar su nombre y hacerlo más fácil de corear para los fans.

Sean John: En 2008, usó brevemente su nombre de nacimiento, que también es el nombre de su línea de ropa para promocionar sus negocios.

Swag: En 2011, adoptó este nombre por un corto período.

Brother Love o Love: En 2017, anunció este cambio de nombre, aunque al principio se pensó que era una broma.