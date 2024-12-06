Sylvia Pasquel habría hecho emotiva petición a Frida Sofía previo a la muerte de Silvia Pinal

Video ¿Qué le dijo Frida Sofía a Silvia Pinal antes de morir? Esto habría sucedido en la llamada

Sylvia Pasquel habría hecho una especial petición a Frida Sofía poco antes de la muerte de Silvia Pinal, según revelaciones de Iván Cochegrus, amigo cercano de la dinastía Pinal.

De acuerdo con el productor teatral, Alejandra Guzmán contactó por videollamada a su hija Frida Sofía para que tuviera oportunidad de despedirse de su abuela, quien se encontraba en su lecho de muerte.

Durante el enlace, ‘La reina del rock’ le habría explicado a su hija la situación médica de Silvia Pinal y que, a pesar de la sedación, ella la escucharía. Ante este panorama, Frida Sofía le habría pedido a su madre que le acercara el teléfono a su abuela.

“De pronto yo vi que Alejandra estaba en el cuarto alterno explicando la situación, cómo estaba su abuelita en esos momentos, que era parte de esta familia y Frida le empieza a hablar con mucho cariño (a su abuela), con mucho amor. ‘Abu, no tengas miedo, ya vete, vete en paz, no tengas miedo... allá te están esperando Natasha, Viridiana, van a estar allá. Abuelita, gracias por todo, soy Frida, tu nieta’”, aseveró a ‘Ventaneando’ el 5 de diciembre.

La supuesta súplica de Sylvia Pasquel a su sobrina Frida Sofía

Iván Cochegrus refirió que después del acercamiento de Frida Sofía con su abuela, Sylvia Pasquel tomó la palabra y le hizo una emotiva petición a su sobrina, quien desde hace años radica en Miami.

“ Eres nuestra familia Frida. Te necesitamos, nos haces falta”, le habría dicho en un intento por acercarse a ella.

Alejandra Guzmán habló del acercamiento con su hija durante la conferencia que ofreció junto a sus hermanos en el interior de la funeraria donde se velaban los restos del Silvia Pinal.

Aunque la hija de Enrique Guzmán no dio detalles sobre el intercambio de palabras que sostuvo con su hija, sí señaló que Frida Sofía tenía derecho de despedirse de su abuela porque “tiene los apellidos y tiene la sangre”.

“Es parte de la familia, y tiene los apellidos, y tiene la sangre, ¿cómo no lo voy a compartir con ella? Yo soy su madre y yo perdí a mi madre, y ella es sangre de la sangre de mi madre, entonces ¿cómo no lo vamos a compartir? Ella se despidió, tuvo esa suerte, y tuvo ese derecho, y la honró”, mencionó brevemente el 29 de noviembre.