Silvia Pinal

‘Pepillo’ acusa a las hijas de Silvia Pinal de no haber recibido sus cenizas: “Andaban en un restaurante”

El comunicador aseguró que “nadie de la familia” de la primera actriz se encontraba al momento de su cremación y reveló a quién presuntamente le entregaron los restos, así como lo que hizo con ellos.

Por:
Dayana Alvino.
Video ¿Qué pasará con las cenizas de Silvia Pinal? Dan a conocer a dónde serían enviadas

Juan José ‘Pepillo’ Origel, quien fuera amigo de Silvia Pinal, asegura que la familia de la difunta artista no acudió a recoger sus restos.

El comunicador, quien días atrás compartió que pudo despedirse de la primera actriz en una llamada, dice que Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel habrían preferido acudir a una reunión social.

¿Familia de Silvia Pinal no recibió sus cenizas?

Este 3 de diciembre, ‘Pepillo’ Origel realizó un ‘live’ en su cuenta de Instagram. Ahí, abordó contundentemente el asunto.

“A la hora de la cremación, no estaba nadie de la familia, la única era ‘Efi’”, aseguró, refiriéndose a Efigenia Ramos, asistente de Silvia Pinal.

De acuerdo con el periodista, fue ella a quien “le entregaron las cenizas” y se tomó el tiempo de trasladarlas a la residencia de la también productora.

“Se las llevó a la casa de la señora Pinal y ahí, en la alberca, donde está una concha, pusieron las cenizas y las fotografías que estaban en el homenaje. Ahí ella hizo el altar y todo eso”, explicó.

Al respecto del motivo por el que supuestamente los parientes de ‘La Última Diva del Cine de Oro Mexicano’ no realizaron dicha labor, el presentador comentó:

“Las hijas andaban en un restaurante con unas visitas, que vinieron de Monterrey, y ahí estaban, así que pues no recibieron las cenizas”.

Origel indicó que desconocía “qué irán a hacer” con las cenizas, pero Ramos ya había informado a dónde serán trasladadas en un futuro.

“En Panteón Jardín, pero no me han dicho cuándo los van a llevar ni nada”, dijo en entrevista con la reportera Berenice Ortiz.

Detalló, además, que por el momento los restos de doña Silvia permanecerán en su famosa mansión, cerca de la piscina.

‘Pepillo’ Origel dice por qué no fue al homenaje a Silvia Pinal

En su ‘en vivo’, ‘Pepillo’ Origel igualmente desveló que “mucha gente” lo “criticó” por no acudir al homenaje póstumo a Silvia Pinal, en Bellas Artes, el sábado 30 de noviembre.

“En primer lugar, quiero decirles que no me invitaron, a nada, ni modo”, argumentó sobre el motivo de su ausencia en el evento.

“Yo vi que Sylvia Pasquel invitó a sus amigos, les mandó las invitaciones: a mí no me mandó nada. Pero, claro, yo ya me lo imaginaba”, sentenció.

A su consideración, la intérprete “ya dejó mi amistad” y “anda de íntima” de Iván Cochegrus, a quien él “no lo soporto”.

Las hijas y nietas de Silvia Pinal estuvieron en su homenaje.
Las hijas y nietas de Silvia Pinal estuvieron en su homenaje.
Imagen Rodrigo Oropeza/Getty Images
