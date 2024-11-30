"Gracias por ser eterna": las desgarradoras palabras de despedida de la familia de Silvia Pinal

Video Con lágrimas, hijos de Silvia Pinal dan sus primeras declaraciones tras la muerte de su madre

El matriarcado Pinal le dedicó emotivas palabras a Silvia Pinal en el homenaje póstumo que le rindieron la mañana de este 30 de noviembre, en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México.

Sylvia Pasquel: "Vuela alto querida madre"

La primogénita de la fallecida actriz fue la primera en tomar el micrófono para agradecer las muestras de cariño y, visiblemente afectada y casi sin poder hablar dijo:

"Hoy nos juntamos aquí para darle la despedida a la más grande diva que ha dado este país, para todo el público mexicano es una pérdida, pero para nosotros su familia se va nuestra amada madre".

"Bella madre, Dios está de fiesta porque una de sus hijas más queridas regresa a sus brazos. Vuela alto como siempre lo hiciste querida madre", finalizó.

Las mujeres de la dinastía Pinal despidiendo a la matriarca, Silvia Pinal. Imagen Rodrigo Oropeza/Getty Images

Alejandra Guzmán: "Gracias por ser eterna"

Entre lágrimas, la cantante compartió que estuvieron presentes en el último momento de su madre.

"Para mí es un honor poder sentir el amor de todo México y de todo el mundo. Estuvimos todos juntos cuando ella trascendió, cuando tuvo su último suspiro, para mí es algo que ella nos regaló a toda la familia. Se fue tan en paz y tan tranquila que se merecía también ella descansar".

"Madre, te extraño, te quiero, te respeto, te necesito, pero te llevo aquí en mi corazón. Gracias por todo lo que me enseñaste, gracias por ser eterna".

Alejandra Guzmán despidiendo a su madre Silvia Pinal. Imagen Rodrigo Oropeza/Getty Images

Michelle Salas: "Una mujer adelantada a su tiempo"

Con la voz entrecortada, Michelle Salas, bisnieta de 'La Diva del Cine de Oro', le dedicó un emotivo discurso, pues eran muy cercanas.

"Mi bisabuela fue mucho más que una madre, una abuela y bisabuela. Una mujer adelantada a su tiempo, una mujer que luchó por su familia y todas las mujeres. Su legado es infinito", expresó.

"Abuela, sé que me miras de un lugar de paz, sabiendo que cumpliste tu propósito, te dejo ir con gratitud y plenitud (...) Cada vez que mire al cielo, buscaré tu luz diciéndome 'pórtate bien, canija'. Gracias por amarnos con todo tu ser. Gracias por ser mi guía y máxima inspiración. Descansa en paz, te amo para siempre".

Stephanie Salas: "Nos enseñaste a ser mujeres valerosas"

La actriz fue la primera nieta de Silvia Pinal y compartió que en su niñez no entendía por qué le pedían autógrafos a su abuela.

"Con el tiempo comprendí que mi abuela no solo era mía, era parte de su público y que era hermoso entender eso, que era maravilloso poder compartir a Silvia con todo su público, con sus amigos, con toda la gente que la amaba".

"Gracias por tanto abuela, porque nos enseñaste a ser mujeres valerosas, y tu hijo también (...) Te agradezco habernos traído a la vida, agradezco el último aliento que estuve contigo, tu aura, todos a tu lado, te voy a extrañar muchísimo".

Camila Valero: "La persona más generosa"

La hija menor de Stephanie Salas también le dedicó unas palabras a su bisabuela.

"Le dije que siempre me preguntan qué consejo me das para esta carrera, así que ¿cuál es? y me dice 'estudia tu personaje, estudia el arte'. Ella se tomaba en serio su trabajo, se lo tomaba con dedicación. Espero poder llegarle a los talones a mi bisabuela, fue la persona más generosa que he conocido".

"Nunca voy a olvidar ese 'te quiero' que nos dimos y el último apretón de manos te amo y siempre te vamos a llevar en el corazón".