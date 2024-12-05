La fortuna de Silvia Pinal está bajo resguardo de un notario público: esto se sabe
Iván Cochegrus ventiló que tras el supuesto "robo" que Luis Enrique Guzmán y su ex Mayela Laguna habrían hecho a la actriz, se decidió hacer un inventario notariado de los artículos de valor que se albergan en la lujosa mansión de Silvia Pinal.
Recientemente trascendió que Sylvia Pinal, Alejandra y Luis Enrique Guzmán habían decidió aplazar la lectura del testamento de Silvia Pinal, pues tiene otras prioridades.
"Les puedo confirmar que los tres hermanos tomaron la decisión de no abrirlo por ahora, y esperar unos meses para poder hacerlo", informó el reportero Ernesto Buitrón en el programa Hoy el 4 de diciembre.
Añadió que los vástagos de la fallecida actriz primero quieren "consolidar la Fundación Silvia Pinal", así como "rendir homenaje a su vida y obra, y garantizar que su impacto trascienda generaciones". Además, desean esperar a "sentirse listos" para abrir el documento.
Los bienes de Silvia Pinal están notariados
En marzo de 2023 trascendió que Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna habrían "robado" joyería y otros objetos de valor de la fortuna de la actriz, por lo se decidió, por sugerencia de Efigenia Ramos, que se llevara a cabo un inventario bajo la fe y legalidad de un notario público, confirmó Iván Cochegrus, amigo cercano de la familia Pinal.
" Que fuera un notario a hacer un inventario por completo de todo lo que tenía la señora en la casa y él dio fe, que precisamente eso (Efigenia Ramos) se lo va a entregar a sus hijos. Todo está en estos momentos resguardado bajo un notario público", explicó al programa 'Ventaneando' en entrevista transmitida este 5 de diciembre.
La herencia de Silvia Pinal incluye un teatro, una residencia en Acapulco, su mansión de la Ciudad de México que se ubica en la exclusiva zona del Pedregal, así como diversas obras de arte, joyería, premios, reconocimientos y otros artículos valiosos.
Entre los bienes se encuentra una colección de cuadros conformada por reconocidos pintores como Diego Rivera, Chucho Reyes y el ecuatoriano Osvaldo Guayasamín, solo por mencionar algunos.
Silvia Pinal tenía listo su testamento
De acuerdo con Cochegrus, la primera actriz dejó en orden su testamento desde 2004.
"Lo puedo asegurar porque en un vuelo que hicimos de Miami a la Ciudad de México (en 2008), ella precisamente venía hablando de ese tema y ahí lo comentó y dijo que ella ya tenía todo arreglado, al parecer ya lo había hecho desde el 2004".
La productora de teatro Ernestina Galindo, quien fue amiga de Silvia Pinal y que murió el 29 de enero de 2024, era albacea del testamento, pero tras su fallecimiento será su hermana María Elena Galindo, que también era cercana a la actriz, quien funja como "albacea sustituta", explicó la periodista Rosario Murrieta en 'Ventaneando'.
Se desconoce la manera en que Silvia Pinal repartió sus bienes, sin embargo, Iván Cochegrus cree que "fue muy justa con hijos y nietos".
En 2019, durante un encuentro con la prensa, Silvia Pinal reveló que tenía su documentación en orden y señaló que " nos vamos a quedar con lo mismo todos... yo de testamentos no hablo con mis hijos, capaz que saliendo de aquí me ahorcan, no, no. Yo creo que algún pleito habrá, pero ya va a valer mad…, yo voy a estar viéndolos nada más", dijo con humor.