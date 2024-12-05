Silvia Pinal

La fortuna de Silvia Pinal está bajo resguardo de un notario público: esto se sabe

Iván Cochegrus ventiló que tras el supuesto "robo" que Luis Enrique Guzmán y su ex Mayela Laguna habrían hecho a la actriz, se decidió hacer un inventario notariado de los artículos de valor que se albergan en la lujosa mansión de Silvia Pinal.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Esto se sabe sobre el destino de la herencia de Silvia Pinal tras su muerte

Recientemente trascendió que Sylvia Pinal, Alejandra y Luis Enrique Guzmán habían decidió aplazar la lectura del testamento de Silvia Pinal, pues tiene otras prioridades.

"Les puedo confirmar que los tres hermanos tomaron la decisión de no abrirlo por ahora, y esperar unos meses para poder hacerlo", informó el reportero Ernesto Buitrón en el programa Hoy el 4 de diciembre.

PUBLICIDAD

Añadió que los vástagos de la fallecida actriz primero quieren "consolidar la Fundación Silvia Pinal", así como "rendir homenaje a su vida y obra, y garantizar que su impacto trascienda generaciones". Además, desean esperar a "sentirse listos" para abrir el documento.

Los bienes de Silvia Pinal están notariados

Más sobre Silvia Pinal

“Ahí están los Aguilar”: hija de Silvia Pinal frena rumores sobre su familia y herencia de su mamá
1:00

“Ahí están los Aguilar”: hija de Silvia Pinal frena rumores sobre su familia y herencia de su mamá

Univision Famosos
Bisnieta de Silvia Pinal habla de la millonaria herencia que les dejó: “Lo estamos manejando”
1 mins

Bisnieta de Silvia Pinal habla de la millonaria herencia que les dejó: “Lo estamos manejando”

Univision Famosos
Stephanie Salas y su hija habrían cobrado cuantioso ahorro de Silvia Pinal: ¿Ale Guzmán quiso detenerlas?
2 mins

Stephanie Salas y su hija habrían cobrado cuantioso ahorro de Silvia Pinal: ¿Ale Guzmán quiso detenerlas?

Univision Famosos
Alejandra Guzmán habría “recogido” millonaria fortuna de Silvia Pinal: ¿qué se hizo con ella?
2 mins

Alejandra Guzmán habría “recogido” millonaria fortuna de Silvia Pinal: ¿qué se hizo con ella?

Univision Famosos
¿Michelle Salas intenta cobrar seguro de vida de Silvia Pinal?: alguien más ya lo habría reclamado
2 mins

¿Michelle Salas intenta cobrar seguro de vida de Silvia Pinal?: alguien más ya lo habría reclamado

Univision Famosos
Hijos de Silvia Pinal quedaron "impactados" por la cantidad de dinero que les dejó la actriz
2 mins

Hijos de Silvia Pinal quedaron "impactados" por la cantidad de dinero que les dejó la actriz

Univision Famosos
¿Silvia Pinal no murió sin dinero?: revelan cómo habría repartido su fortuna entre sus hijos y nietos
2 mins

¿Silvia Pinal no murió sin dinero?: revelan cómo habría repartido su fortuna entre sus hijos y nietos

Univision Famosos
¿Silvia Pinal murió en la quiebra? Habrían vendido pertenencias de la actriz para mantener la mansión
0:58

¿Silvia Pinal murió en la quiebra? Habrían vendido pertenencias de la actriz para mantener la mansión

Univision Famosos
Asistente personal de Silvia Pinal ahora vende comida para vivir ¿la despidieron?
2 mins

Asistente personal de Silvia Pinal ahora vende comida para vivir ¿la despidieron?

Univision Famosos
Ale Guzmán reacciona tras decirse que supuestamente recayó en la bebida: "¡Su abuela!"
1:00

Ale Guzmán reacciona tras decirse que supuestamente recayó en la bebida: "¡Su abuela!"

Univision Famosos

En marzo de 2023 trascendió que Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna habrían "robado" joyería y otros objetos de valor de la fortuna de la actriz, por lo se decidió, por sugerencia de Efigenia Ramos, que se llevara a cabo un inventario bajo la fe y legalidad de un notario público, confirmó Iván Cochegrus, amigo cercano de la familia Pinal.

" Que fuera un notario a hacer un inventario por completo de todo lo que tenía la señora en la casa y él dio fe, que precisamente eso (Efigenia Ramos) se lo va a entregar a sus hijos. Todo está en estos momentos resguardado bajo un notario público", explicó al programa 'Ventaneando' en entrevista transmitida este 5 de diciembre.

La herencia de Silvia Pinal incluye un teatro, una residencia en Acapulco, su mansión de la Ciudad de México que se ubica en la exclusiva zona del Pedregal, así como diversas obras de arte, joyería, premios, reconocimientos y otros artículos valiosos.

Entre los bienes se encuentra una colección de cuadros conformada por reconocidos pintores como Diego Rivera, Chucho Reyes y el ecuatoriano Osvaldo Guayasamín, solo por mencionar algunos.

Al fondo se aprecia el retrato que Diego Rivera le hizo a Silvia Pinal en 1956.
Al fondo se aprecia el retrato que Diego Rivera le hizo a Silvia Pinal en 1956.
Imagen Mezcalent

Silvia Pinal tenía listo su testamento

De acuerdo con Cochegrus, la primera actriz dejó en orden su testamento desde 2004.

PUBLICIDAD

"Lo puedo asegurar porque en un vuelo que hicimos de Miami a la Ciudad de México (en 2008), ella precisamente venía hablando de ese tema y ahí lo comentó y dijo que ella ya tenía todo arreglado, al parecer ya lo había hecho desde el 2004".

La productora de teatro Ernestina Galindo, quien fue amiga de Silvia Pinal y que murió el 29 de enero de 2024, era albacea del testamento, pero tras su fallecimiento será su hermana María Elena Galindo, que también era cercana a la actriz, quien funja como "albacea sustituta", explicó la periodista Rosario Murrieta en 'Ventaneando'.

Se desconoce la manera en que Silvia Pinal repartió sus bienes, sin embargo, Iván Cochegrus cree que "fue muy justa con hijos y nietos".

En 2019, durante un encuentro con la prensa, Silvia Pinal reveló que tenía su documentación en orden y señaló que " nos vamos a quedar con lo mismo todos... yo de testamentos no hablo con mis hijos, capaz que saliendo de aquí me ahorcan, no, no. Yo creo que algún pleito habrá, pero ya va a valer mad…, yo voy a estar viéndolos nada más", dijo con humor.

Relacionados:
Silvia PinalSilvia Banquells PinalTestamentoLuis Enrique GuzmánAlejandra GuzmánMayela LagunaTelenovelasNovelasCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Dentista
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: PRI: Crónica del fin
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD