Silvia Pinal, el último adiós a 'La Diva del Cine de Oro' de México: los detalles

Video Con lágrimas, hijos de Silvia Pinal dan sus primeras declaraciones tras la muerte de su madre

Los restos de Silvia Pinal llegaron al Palacio de Bellas Artes, el máximo recinto cultural de México, fueron recibidos con aplausos, para rendirle un homenaje y darle el último adiós a 'La Diva del Cine de Oro Mexicano'.

El cortejo fúnebre salió de la funeraria a las 10:08 de la mañana y fue escoltado por un escuadrón de la Confederación Internacional de Motociclistas que transitó por las calles de la Ciudad de México, en donde cientos de personas le dijeron adiós con pañuelos y globos blancos. Detrás de la carroza los seguían camionetas en las que viajaban miembros de la familia Pinal, como Sylvia Pasquel y Michelle Salas.

La carroza fúnebre donde se trasladaron los restos mortales de Silvia Pinal el 30 de noviembre de 2024. Imagen Cristopher Rogel Blanquet/Getty Images

Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán, hijas de Silvia Pinal, Stephanie Salas, Michelle Salas y Giordana Guzmán, hija de Luis Enrique, fueron quienes hicieron la primera guardia.

Las mujeres de la dinastía Pinal despidiendo a la matriarca, Silvia Pinal. Imagen Rodrigo Oropeza/Getty Images

Las emotivas palabras de la familia

Sylvia Pasquel fue la primera mujer de la dinastía Pinal en dedicarle unas palabras. Casi sin poder hablar por el llanto dijo:

"Hoy nos juntamos aquí para darle la despedida a la más grande diva que ha dado este país, para todo el público mexicano es una pérdida, pero para nosotros su familia se va nuestra amada madre (…) Bella madre, Dios está de fiesta porque una de sus hijas más queridas regresa a sus brazos. Vuela alto como siempre lo hiciste querida madre", finalizó.

El homenaje póstumo a Silvia Pinal. Imagen Rodrigo Oropeza/Getty Images

Alejandra Guzmán también tomó el micrófonoa: "Estuvimos todos juntos cuando ella trascendió, cuando ella tuvo su último suspiro que siempre voy a tener en mi corazón porque es algo que ella me regaló y a toda la familia", externó.

Michelle Salas, la primera nieta de Silvia, y sus dos hijas, Michelle Salas y Camila Valero, también le dedicaron un breve discurso de despedida.

Palabras de Alejandra Guzmán a su madre, Silvia Pinal en el homenaje en Bellas Artes. pic.twitter.com/86qKWGwVAr — Programa Hoy (@programa_hoy) November 30, 2024

Los detalles del evento

Después de dos horas de homenaje, el féretro de la primera actriz salió del recinto entre aplausos.

María del Sol, Humberto Cravioto, Linda Saldaña, el Coro de la Ciudad de México y un grupo de mariachis amenizaron el evento.

Sylvia Pasquel, Alejandra y Luis Enrique Guzmán adelantaron en la conferencia de prensa que ofrecieron el 29 de noviembre en la funeraria, que estaría lleno de las flores favoritas de su madre, y así fue.

Incluso, uno de los arreglos florales que sobresalieron en el mezzanine del Palacio de Bellas Artes fue una enorme corona de rosas blancas con el nombre de Luis Miguel.

Luis Miguel envió una corona de rosas blancas. Imagen Imagen Televisión/YouTube



Entre los famosos que asistieron y formaron parte de las guardias de honor se encuentran: Patricia Reyes Spíndola, Laura Zapata, José Elías Moreno, Sergio Gabriel, Mary Paz Banquells, Alejandra Ávalos, Silvia Galván y Humberto Zurita, solo por mencionar algunos.

Luis Enrique Guzmán no fue visto en la despedida a su madre, tamposo su padre, Enrique Guzmán, ni Frida Sofía.

La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de las Bellas Artes fueron los encargados de organizar el homenaje póstumo a 'La Última Diva del Cine de oro de México', Silvia Pinal.

Al terminar el evento el cuerpo de la actriz fue llevado a la funeraria para ser cremado.