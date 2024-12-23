Silvia Pinal

¿Testamento de Silvia Pinal no se abrió?: revelan por qué se reunió la familia y si pelearon

Sylvia Pasquel acabó con especulaciones sobre la aparente lectura del testamento de Silvia Pinal, que habría ocurrido el 17 de diciembre en casa de María Elena Galindo, albacea sustituta de la fallecida primera actriz.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video ¿Robaron las costosas joyas de Silvia Pinal?: las teorías de su desaparición y clonación

Sylvia Pasquel rompió el silencio sobre la supuesta lectura del testamento de Silvia Pinal el 17 de diciembre en casa de María Elena Galindo, quien fue nombrada como albacea sustituta tras el fallecimiento de su hermana Tina, la testamentaria original.

Según contó la actriz por mensaje de texto a la periodista Maxine Woodside, la supuesta lectura se trató de una “mentira”, ya que los juzgados “están cerrados hasta el 15 de enero”.

Además, negó que entre los integrantes de la dinastía hubiera conflictos. Incluso, insistió en que la reunión se realizó en total armonía.

“Todos estamos en armonía y agradecidos por lo que nos deja nuestra madre, porque fue el fruto de su trabajo de tantos años y todos estamos al pendiente, agradecidos y contentos”, habría expuesto el 20 de diciembre.

“No hay envidias ni quejas de lo que se haya legado a cada uno, porque así lo decidió mi mamá. Conforme el testamento esté de la A a la Z, se va a respetar por todos”.

¿Por qué se reunió la familia en casa de la albacea sustituta?

De acuerdo con la periodista mexicana, Sylvia Pasquel le reveló que la reunión habría tenido como propósito que los herederos conocieran y convivieran con María Elena Galindo, ya que ni ella misma sabía que tras la muerte de su hermana ella custodiaría los bienes y última voluntad de Silvia Pinal.

“María Elena Galindo (La Gordita) nos convocó porque ella no sabía que era la albacea sustituta del testamento. Lo único que hacen con esas notas es ponernos en peligro a toda la familia”, sentenció la artista en su aparente mensaje.

El 18 de diciembre, los shows ‘Ventaneando’ y ‘De Primera Mano’ reportaron la lectura del testamento de Silvia Pinal, donde algunos integrantes de la dinastía habrían peleado fuertemente.

En casa de María Elena Galindo fueron captadas Sylvia Pasquel, Efigenia Ramos, Michelle Salas, Luis Enrique Guzmán, Giordana, Schersa, Stephanie Salas y Alejandra Guzmán.

Relacionados:
Silvia PinalSilvia Banquells PinalEscándalos de famososFamosos

