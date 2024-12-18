Dan lectura al testamento de Silvia Pinal: lo que se sabe sobre su última voluntad

Video ¿Quién heredará la lujosa mansión de Silvia Pinal valuada en 3 millones de dólares? Esto se sabe

Por fin se dio lectura al testamento de Silvia Pinal. La noche del martes 17 de diciembre, la familia de la actriz se reunió en casa de María Elena Galindo, quien fue nombrada como albacea sustituta tras el fallecimiento de su hermana Tina, la testamentaria original.

Ellos serían los herederos de Silvia Pinal

Según reportes de ‘Ventaneando’, a la cita con el notario público acudieron Sylvia Pasquel y Efigenia Ramos, quienes se mostraron sorprendidas por la presencia del citado medio.

“No le doy entrevista a nadie porque no quiero”, expresó Pasquel tras pedir empatía por el duelo que atraviesa, asegurando que, hasta el momento, se ha negado a hablar con todos los medios.

En el lugar también fueron captadas Michelle Salas, Efigenia Ramos, Luis Enrique Guzmán, Giordana, Schersa, Stephanie Salas y Alejandra Guzmán, quien finalmente accedió a hablar con la prensa.

“¿Qué quieren que les diga?... Ahorita no les puedo decir nada, aún no… ¿Ok?, gracias”, dijo contundente la ‘Reina del Rock’. Su hija Frida Sofía habría sido la única ausente en la reunión.

El notario público, encargado del testamento de Silvia Pinal, también fue captado por el show cuando se retiraba del lugar. Sin embargo, prefirió guardar silencio al igual que la familia.

“No tengo nada que decir”, indicó el hombre que llevaba varios documentos en la mano.

Según reportes de Paty Chapoy, “lo que sí está confirmado es que en el testamento están contemplados los hijos y las nietas, y bisnietas”, al igual que “Efigenia Ramos”, así como “dos o tres amigos” de Silvia Pinal.

“Lo que me llamó la atención de esta imagen de Alejandra Guzmán saliendo de la casa donde se leyó el testamento es que tiene como muy rígida la mandíbula. Me da la impresión de que hubo algún jaloneo, alguna discusión, donde no se pusieron de acuerdo”, especuló en la transmisión del 18 de diciembre.

La herencia de Silvia Pinal abarcaría una serie de propiedades entra las que figuran su casa del Pedregal en la Ciudad de México, su casa de Acapulco, así como una extensa colección de arte que incluiría el cuadro que le pintó Diego Rivera, objetos personales y dinero.