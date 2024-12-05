Silvia Pinal

Hijo de Silvia Pinal habría hecho cambios inesperados en casa de su madre: Sylvia Pasquel estaría molesta

Supuestamente, mientras los restos de Silvia Pinal eran cremados en una funeraria de la Ciudad de México, Luis Enrique Guzmán habría hecho cambios en la mansión de la dinastía, según reportes de Kadri Paparazzi.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video ¿Qué pasará con las cenizas de Silvia Pinal? Dan a conocer a dónde serían enviadas

Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal habría hecho cambios inesperados en la casa de su madre mientras sus restos eran cremados en una funeraria de la Ciudad de México, según reportes de Kadri Paparazzi.

El miércoles 4 de diciembre se informó en el show que cuando Efigenia Ramos regresó a la casa de Silvia Pinal, tras concluir los servicios funerarios, tuvo dificultades para ingresar al domicilio de la fallecida intérprete, ya que, supuestamente, la chapa era otra.

“Ese día nos dijo nuestro paparazzi que (Luis Enrique) había ido a echarse unos tacos y que lo cachó, pero no fue por los tacos”, reveló ‘El Lobo’.

“Fue al cerrajero de adentro de la plaza. Le cambió las chapas. Efigenia, llegaste ese día con tus cenizas, metiste la llave y nada… (Luis Enrique) ha cambiado oficialmente las chapas de la casa de Silvia Pinal y a la que no le dieron una copia fue a Efigenia”, subrayó.

Según información de El Universal, este supuesto cambio no solo le habría causado problemas a Efigenia Ramos sino también a Sylvia Pasquel, quien al percatarse del presunto cambio de chapas, habría ingresado a su casa para, desde allí, supuestamente entrar a la de su madre, ya que ambas propiedades estarían conectadas desde su interior. Hasta el momento, ninguno de los hijos de Silvia Pinal ni Efigenia Ramos han confirmado o negado esta información.

Captan a asistente de Silvia Pinal con el mayor tesoro de la actriz

En medio de esta polémica, Efigenia Ramos, quien fungió como asistente de Silvia Pinal por más de 35 años, fue captada con el mayor tesoro de la fallecida primera actriz en brazos: un perrita de raza chihuahua de nombre 'Cosita'.

Al respecto, Efigenia señaló que sería ella quien se haría cargo de la mascota de Silvia Pinal. Asimismo, reveló que tras la muerte de la madre de Sylvia Pasquel, Luis Enrique y Alejandra Guzmán se alejaría de la dinastía.

"Es que ella no se va con nadie más que conmigo, por eso se me queda a mí, se llama 'Cosita', y tiene 13 años y medio (...) no se va con nadie, ni con sus hijas (de Silvia Pinal) (...) Ahorita estoy haciendo toda la documentación para la entrega (de la casa) y u na vez que termine de la entrega, se lea el testamento y todo, ya me voy", declaró a De la Rosa TV el 5 de diciembre.

