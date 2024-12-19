Asistente de Silvia Pinal teme por su seguridad: hijas de la actriz le habrían “gritado” por el testamento

Video ¿Caos en la lectura del testamento de Silvia Pinal? Esto habría pasado

Efigenia Ramos, quien fuera la asistente de Silvia Pinal por más de tres décadas, reveló que teme por su seguridad luego de la muerte de la primera actriz.

Esto se debe a los reportes que la señalan como una de las herederas de ‘La Diva del Cine de Oro’, cuyos bienes presuntamente incluyen propiedades y joyas.

Asistente de Silvia Pinal teme por su seguridad

En medio de las especulaciones, Efigenia Ramos se sinceró acerca del miedo que actualmente atraviesan tanto ella como sus parientes.

“Ahorita me hablaba uno de mis hermanos y me dijo: ‘Estoy preocupado por ti, por mis sobrinos, porque se está diciendo que te dejó no sé qué tantos dólares’”, contó en el programa ‘Chisme TV’ este 18 de diciembre.

Además puntualizó que, hasta ese momento, desconocía si forma parte de las personas que doña Silvia Pinal dejó como beneficiarios.

“No, para nada [me dejó millones]. No lo sé, hasta que se abra el testamento se sabrá quiénes son los herederos”, indicó.

“Exponen a mi familia. Entonces pues todas esas mentiras, la verdad, solamente dañan”, sentenció al respecto.

Efigenia Ramos sería heredera de Silvia Pinal

La tarde de este miércoles, Gustavo Adolfo Infante informó que supuestamente se dio lectura, un día antes, a la última voluntad de Silvia Pinal.

El periodista puntualizó, durante la emisión de ‘De primera mano’, que, según sus fuentes, Efigenia Ramos sí formaría parte de los sucesores.

“Ella heredó a sus tres hijos, a sus cuatro nietos y a sus dos bisnietos, más a Efigenia, su asistente durante de 35 años”, comentó.

El comunicador señaló que presuntamente la difunta artista dejó a quien fuera su ‘mano derecha’ “una parte muy pequeña, el 5 % de unas obras de arte”.

Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel habrían arremetido contra Efigenia Ramos

En su reporte, Gustavo Adolfo Infante relató que, alegadamente, durante la reunión para abrir el documento que contiene la sucesión de Silvia Pinal, las hijas de la actriz habrían tratado mal a Efigenia Ramos.

“Alejandra no la quiere indemnizar, y Sylvia Pasquel tampoco. Ayer se puso el asunto tremendo, le gritaron a Efigenia, durante la lectura del testamento, que no le iban a dar nada, que ella no se merecía nada”, narró.

En su entrevista con ‘Chisme TV’, Ramos afirmó que mantenía una buena relación con la cantante y la actriz: “Estábamos muy bien porque todo lo que pasó fue muy duro y entonces estábamos todos unidos”.

“Sí [sigo trabajando ahí], pues tengo que entregar todo, hasta que termine ya todo de ahí, me voy”, asevero.

La tarde del martes, las cámaras de ‘Ventaneando’ captaron a Ramos con Pasquel. Horas después, por la noche, las grabaron saliendo por separado de una residencia.

En esa vivienda, presuntamente se llevó a cabo el encuentro para enterarlas, junto con Alejandra, Stephanie y Michelle Salas, Luis Enrique Guzmán y sus hijas, de la herencia.