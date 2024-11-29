“Se fue como una diva”: hijos de Silvia Pinal se pronuncian tras su muerte

Video Con lágrimas, hijos de Silvia Pinal dan sus primeras declaraciones tras la muerte de su madre

Silvia Pinal falleció la tarde del 28 de noviembre a los 94 años luego de presentar complicaciones de salud tras sufrir un colapso en uno de sus pulmones. En medio de su duelo, los hijos de la ‘última diva de la Época de Oro del cine mexicano’, Sylvia Pasquel, Luis Enrique y Alejandra Guzmán, se pronunciaron públicamente.

La tarde del 29 de noviembre, los hijos de la primera actriz ofrecieron una conferencia en el interior de la funeraria donde están siendo velados los restos de su madre. Ellos revelaron que Silvia Pinal “se fue como una diva”.

“Nosotros estamos muy agradecidos con la vida por haber podido estar con ella. Y l a despedimos con todo el amor”, expresó en primera instancia Sylvia Pasquel.

“Fue para nosotros un regalo, un regalo de Dios poder estar con ella hasta el último aliento. Poderla haber visto trascender de una manera en paz, tranquila y bella, como siempre fue su vida (…) Poder estar en ese momento, es una energía hermosa, impresionante, grande, misericordiosa. Ella se fue en paz. Ella se fue como una diva”, agregó Alejandra Guzmán.

Hijos de Silvia Pinal devastados por la muerte de la primera actriz. Imagen N+



Por su parte, Luis Enrique Guzmán aplaudió el trabajo de su madre no solo en el aspecto profesional sino también en lo personal, ya que la describió “una gran madre”.

“La gente conoce a la diva que empezó la televisión en vivo, que empezó el cine a nivel mundial, que llevó el nombre de México hasta Canes, y a cientos de películas internacionales (…) Pero l a gente no conoce mucho a la madre tan linda, tan cariñosa, que a nosotros nos jalaba como si fuéramos sus bolsas a todos lados de viaje, en su trabajo. Hubo un número que se llamaba La Maleta porque nos íbamos de viaje con mi mamá a todos lados”.

“Siempre muy cariñosa, siempre muy atenta de nuestros estudios, de nuestras vidas personales. Una mujer muy dinámica, que podía trabajar todo el día y llegar a la casa y darnos amor. Yo me siento muy orgulloso, muy orgulloso de haber podido estar con ella en ese plan”, destacó.

Así será el último adiós a Silvia Pinal

Adelantaron que durante su homenaje habrá mariachi y “mucha música”, así como “globos y rehiletes que tanto le gustaban”.

Alejandra Guzmán destacó que buscarán la forma de llenar el recinto cultural de “alcatraces, girasoles y gardenias”, las flores favoritas de Silvia Pinal.

Mientras que su hija Sylvia Pasquel destacó que su madre deseaba que en su último adiós se tocara el tema ‘La ley del monte’, de Vicente Fernández.

Finalmente, Luis Enrique Guzmán reveló que a la ‘gran diva de México’ se le puso “un vestido blanco muy bonito” y se le pintaron sus labios de rojo.

“Se ve con una carita llena de paz. Se ve hermosa. Mañana nos vemos”, dijo Alejandra Guzmán, quien confirmó que su hija Frida Sofía se pudo despedir de su abuela.

“Es parte de la familia, y tiene los apellidos, y tiene la sangre, ¿cómo no lo voy a compartir con ella? Yo soy su madre y yo perdí a mi madre, y ella es sangre de la sangre de mi madre, entonces ¿cómo no lo vamos a compartir? Ella se despidió, tuvo esa suerte, y tuvo ese derecho, y la honró”, finalizó.