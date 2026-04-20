Muertes de famosos

‘Sin senos sí hay paraíso’ tragedia: liberan a miembros de producción acusados de homicidio

Dos miembros del ‘crew’ de producción del melodrama fueron detenidos debido a su participación en los hechos ocurridos en el set, por el cual murieron tres personas. Sin embargo, sí fueron procesados por homicidio, según reportes.

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Por:Dayana Alvino
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Integrantes de equipo de producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’ fueron liberados luego de que fueran detenidos tras ocurrir el ataque en el set de grabación de la telenovela, en Bogotá, Colombia, que dejó a dos de sus compañeros muertos.

La tarde de este 19 de abril salieron de prisión Jorge Alexander Correa, de 19 años, y Nelson Alfonso Sanabria, de 29, parte del grupo de logística y ‘crew’ del melodrama, de acuerdo con El Heraldo de Colombia.

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Según el diario, ellos son señalados “como presuntos responsables del homicidio de Josué Cubillos García”, el hombre que presuntamente asesinó a los miembros de la filmación de la nueva temporada, Nicolás Francisco Perdomo y Henry Alberto Benavides.

Sanabria y Correa fueron capturados el 18 de abril en el marco de la investigación que las autoridades realizan para aclarar el fatal incidente.

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Abogado alega “legítima defensa”

Este 20 de abril, Noticias RCN dio a conocer que Jorge Alexander Correa y Nelson Alfonso Sanabria fueron procesados por homicidio.

María Fernanda Correa, corresponsal del programa, aseguró que la empresa de producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’ “contrató a un abogado” para los imputados.

El letrado, Fabio Humar, “alegó una legítima defensa” como el móvil de la agresión contra Josué Cubillos García, de 23 o 24 años.

La emisión transmitió un clip del momento en el que ocurrió el siniestro. En él, se puede ver a un hombre vestido de negro, alegadamente Cubillos, que lesiona a otro, de ropa amarilla y quien sería Nicolás Francisco Perdomo, con un arma punzocortante, sin mediar palabra, a las afueras de un estacionamiento.

“Segundos después, minutos, salieron otros compañeros de Nicolás, de esta producción, tratan de salvarle la vida y también de herir a este agresor y, posteriormente, este los hiere de muerte”, relató Correa.

Miembros de ‘Sin senos sí hay paraíso’ continuarán proceso

Aunque no permanecen en la cárcel, presuntamente Jorge Alexander Correa y Nelson Alfonso Sanabria seguirán un proceso legal por las acciones cometidas.

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La Fiscalía General de la Nación, en Colombia, les imputó el delito de homicidio doloso, cargo que no fue aceptado por ellos.

El ente acusador no solicitó medida de aseguramiento contra ellos pues considera no representan un peligro para la sociedad.

No obstante, “seguirán vinculados al proceso y deberán comparecer cuando sean requeridos”, apunta El Heraldo de Colombia

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