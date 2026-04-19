Muertes de famosos ¿Quiénes son los integrantes de ‘Sin senos sí hay paraíso’ fallecidos durante rodaje? Revelan nombres Un mortal ataque durante el rodaje de 'Sin senos sí hay paraíso' dejó tres personas muertas, entre ellas el propio atacante, además de un herido de pronóstico reservado. Se revelan las identidades de los integrantes de la telenovela fallecidos.



Video Ely Gutiérrez despide a compañeros fallecidos de ‘Sin senos sí hay paraíso’: “Días muy tristes”

Un ataque con arma blanca registrado durante la filmación de la telenovela 'Sin senos sí hay paraíso' en el barrio Los Laches, en Bogotá, dejó un saldo de tres personas fallecidas, cuatro capturadas y un herido en estado crítico.

Los fallecidos de ‘Sin senos sí hay paraíso’

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Según informó el comandante de la Policía de Bogotá, Giovanni Cristancho, el hecho ocurrió en horas de la tarde, en un punto cercano a la avenida Circunvalar, donde se había instalado el set de grabación.

Las víctimas pertenecientes al equipo de producción fueron identificadas como Henry Benavides y Nicolás Francisco Perdomo, según dio a conocer la cadena RCN.

Además, una cuarta persona resultó gravemente herida y fue trasladada al Hospital San Ignacio, donde permanece con pronóstico reservado.

Henry Benavides y Nicolás Francisco Perdomo fueron honrados por varios de los actores de la serie tras su violento fallecimiento.

Elizabeth Gutiérrez y Carmen Villalobos fueron algunas de las actrices que publicaron fotos de sus compañeros junto con tristes mensajes luego de la tragedia.

Carmen Villalobos y otros actores de 'Sin senos sí hay paraíso' compartieron imágenes de los compañeros de producción que murieron tras un mortal ataque durante el rodaje de la telenovela en Bogotá. Imagen Carmen Villalobos/Instagram

¿Quién perpetró el ataque?

El presunto agresor fue identificado como José Cubillos García, de 23 años, quien habría arremetido sin previo aviso contra integrantes del equipo técnico, detalló RCN.

De acuerdo con el reporte oficial, el ataque se intensificó cuando varias personas que presenciaban el rodaje intentaron auxiliar a la primera víctima.

En medio del enfrentamiento, Cubillos García causó la muerte de los integrantes del 'crew' antes de fallecer durante la confrontación.

Las autoridades también informaron que dos días antes del doble homicidio, el agresor había acudido a un centro de salud de la misma zona, donde atacó al personal de seguridad. En ese incidente, le fue incautada un arma blanca.

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Según datos extraoficiales de testigos recabados por la revista Semana, el agresor supuestamente era "un habitante de calle" que se acercó al lugar donde se encontraba el equipo de producción.

Habría pedido un cigarrillo a una de las víctimas y ante la negativa, lo mató. A la segunda persona le quitó la vida al tratar de detenerlo tras el primer ataque.