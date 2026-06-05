Muertes de famosos

Actor de ‘Top Gun: Maverik’ y ‘Jumanji’ es asesinado: hijo de su novia sería el responsable

James Handy, de 81 años, fue localizado en el patio de su casa con varias puñaladas en el pecho, informó el Departamento de Policía de Los Ángeles. Las autoridades detuvieron al hijo de la pareja del intérprete, a quien acusan del delito.

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Por:Dayana Alvino
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James Handy, actor que participó en exitosas películas como ‘Top Gun: Maverik’ y ‘Jumanji’, fue asesinado por el hijo de su novia, informaron las autoridades. Tenía 81 años.

El Departamento de Policía de Los Ángeles indicó que la mañana del 4 de junio, acudieron a un domicilio, en el barrio de Tarzana, en California, luego de que una persona llamara al 911 diciendo: “Soy el Hijo del Hombre, acabo de matar al hombre del pecado”, según el New York Post.

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Al llegar, agentes encontraron al intérprete inconsciente en el jardín delantero de su casa, con heridas de arma blanca. Él recibió varias puñaladas en el pecho, señala el medio.

Trasladaron a Handy de emergencia a un hospital, donde fue declarado muerto.

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Presunto asesino de James Handy se entregó

En su comunicado, la dependencia detalló que el sospechoso de la agresión contra James Handy en Michael Gledhill, de 44 años.

Supuestamente, él hizo señas a los oficiales que acudían al lugar de los hechos y “les dijo que él era a quien buscaban”.

De acuerdo con la organización, el presunto responsable vivía en la residencia con su madre, la pareja del artista, al momento del percance.

Actualmente, se desconocen las causas del ataque. Gledhill fue arrestado, acusado del delito de homicidio, y su fianza se ha fijado en 2 millones de dólares.

¿Quién era James Handy?

James Handy nació en Nueva York y apareció en una serie de cintas y series de televisión a lo largo de seis décadas, a menudo como personaje secundario o en unos pocos episodios, expone BBC.

Si bien, rara vez fue el protagonista, acumuló una larga lista de créditos, entre los que se incluyen: ‘NYPD Blue’, ‘K-9’, ‘Law & Order’, ‘CSI: NY’, ‘Logan’, ‘Alias’, ‘Castle’, ‘NCIS’, ‘The West Wing’, ‘Arachnophobia’, ‘The X Files’ y ‘Murder, She Wrote’.

Su papel cinematográfico más reciente fue en ‘Top Gun: Maverick’ (2022), donde interpretó a ‘Jimmy’, un mesero que trabaja con el personaje interpretado por Jennifer Connelly, el interés amoroso de Tom Cruise.

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