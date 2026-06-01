Muertes de famosos Hermano de Matt Brown, que ayudó a sacarlo sin vida del río, revela su última conversación Noah Brown reveló cuándo y dónde habló con su hermano, quien perdió la vida. Él ayudó a recuperar los restos de la estrella de televisión, en el río Okanogan.



Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 1-800-273-8255 o entrando a este sitio web.



Video Hallan cuerpo de Matt Brown, de 'Alaskan bush people', en un río: escalofriantes detalles del rescate

Noah Brown, hermano menor del difunto Matt Brown, estrella de ‘Alaskan bush people’, reveló cuándo y cómo fue la última vez que hablaron.

Él se pronunció acerca del fallecimiento de la personalidad de televisión en una entrevista para Us Weekly, este 31 de mayo.

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“De hecho, lo vi el día anterior [a su desaparición], en una de esas situaciones en las que pasas en auto y saludas con la mano”, contó.

“Ojalá hubiera tenido más tiempo cuando pasé por ahí. Estaba parado, pero… es lo que hay”, agregó al respecto.

De acuerdo con Page Six, Matt desapareció el miércoles 27 de mayo. La oficina del Sheriff del Condado de Okanogan indicó que alguien llamó al 911 y dijo que “escuchó un ruido” en el río local.

La persona detalló que, al voltear, vio a un hombre “boca abajo en el agua, a la deriva de la corriente”. Posteriormente, se recuperó un arma de fuego en la zona.

Hermano de Matt Brown revela su última conversación con él

Recordando, Noah Brown compartió que la última vez que platicó con Matt Brown “probablemente dos o tres semanas” antes de que muriera.

“Me lo encontré en el supermercado, [y] lo último que le dije fue: ‘Bueno, te quiero más, amigo’, que era algo que solíamos decirnos”, relató.

“Nunca se sabe cuándo será la última vez que veas a alguien, así que [en nuestra familia] siempre [expresamos] lo que sentimos justo antes de despedirnos, porque podría ser lo último que digamos. Y eso fue todo”, añadió.

Él igualmente indicó que su relación con “era buena”, a pesar de mantener “cierta distancia” debido a la dinámica de su parentela, que “afecta” a algunos miembros.

“En los últimos años, me di cuenta de que lo mejor era dejarle hacer lo que quisiera”, comentó, recalcando que su vínculo no era uno en el que se pelearan.

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“Nos llevábamos bien, y estoy muy, muy agradecido por eso. Aunque me hubiera gustado que hubiéramos podido hacer más, pero al final, eso es lo que suele pasar. Uno siempre desea haber hecho más, sin importar cuánto haya hecho”, confesó.

¿Qué le sucedió a Matt Brown?

De acuerdo con Solomon Isaiah ‘Bear’ Brown, otro de los hermanos de Matt, este se habría suicidado en medio de una posible crisis emocional.

“Luchó durante mucho tiempo, como ya he dicho. Me preocupaba mucho que acabara sufriendo una sobredosis o algo por el estilo. No pensé que fuera a hacerse daño a sí mismo. Parece que la lesión se la ha infligido él mismo”, comentó en un clip.

Asimismo, afirmó que Matt estaba “pasando por una ruptura muy dura” con “una chica que le gustaba mucho”: “Supongo que había estado bebiendo demasiado. No conozco los detalles”.

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