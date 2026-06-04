Paco Stanley

Nuevos detalles sobre la muerte de Paco Stanley saldrán a la luz: se revelarán a los presuntos culpables

A 27 años de la muerte de Paco Stanley, trasciende que testigos protegidos revelarán el nombre de los presuntos asesinos del afamado comediante mexicano.

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El 7 de junio se cumplirán 27 años de la muerte de Paco Stanley y todas las dudas sobre el asesinato serán revelas en un nuevo documental, según explicó Juan Carlos Uribe, productor de 'Testigos: La verdad tiene voz, caso Paco Stanley'.

Este proyecto incluye testimonios de testigos protegidos por la DEA, implicados en el crimen que revelaron los nombres del autor intelectual y el sicario que le quitó la vida al afamado presentador mexicano.

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"Estos testigos fueron ex agentes de la Policía Federal del estado de Jalisco en los años 80, y la misma policía los asignó a proteger a los narcotraficantes de aquellos tiempos", explicó Juan Carlos Uribe en conferencia de prensa.

"Estos testigos, que son tres, fueron reclutados por la DEA y por el gobierno de Estados Unidos para colaborar en las investigaciones relacionadas con la muerte del agente de la DEA, Enrique Camarena", añadió.

"Se dice el nombre de quien dio la orden de mandarlo a matar, se dice la razón de por qué lo mandaron a matar. Se dice el nombre del sicario que fue el que jaló el gatillo directamente al señor Paco Stanley", adelantó.

¿Mario Bezares y Paola Durante son culpables?

Según los testimonios, también se deslinda a Mario Bezares y Paola Durante, quienes estuvieron en la cárcel durante 18 meses porque fueron sospechosos, pero quedaron en libertad al no haber pruebas que los implicaran.

"Uno de los testigos, aclara que el señor Bezares, la señora Durante y el 'Cholo', así como todos los implicados, no estuvieron coludidos, ni fueron amenazados, ni estuvieron implicados en absoluto. Esto ya fue parte del gobierno de aquellos tiempos, que así manejó la situación. Ya no hay supuestos: en este documental se sabe toda la verdad".

Incluso, el productor adelantó que uno de los testigos estuvo presente "cuando se le dio la orden al sicario de matar al señor Stanley".

'Testigos: La verdad tiene voz, caso Paco Stanley' es producido por Juan Carlos Uribe y la periodista Arleth Garibay.

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