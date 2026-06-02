Elías Morel Muere líder y vocalista de El Sabor de la Cumbia en trágico accidente Elías Morel, vocalista y líder de El Sabor de la Cumbia, murió en un accidente vial en Argentina. La agrupación lo despidió con emotivo comunicado.



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Elías Morel, líder y vocalista de la agrupación El Sabor de la Cumbia, murió el 31 de mayo en un accidente automovilístico ocurrido en la autopista Rosario-Santa Fe, en Argentina.

De acuerdo con los primeros reportes, el cantante de 41 años conducía una combi Renault Mastery se impactó en la parte trasera de una pipa de gas.

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Servicios de emergencias llegaron al lugar, pero Morel ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad del impacto, reportaron diversos medios argentinos como El Clarin, TN y Radio LT10.

La cuenta oficial de El Sabor de la Cumbia emitió un comunicado para informar sobre la muerte de Elías a través de las redes sociales.

"Con enorme tristeza despedimos hoy a nuestro querido amigo, Elías Morel. Su partida deja un profundo dolor, pero también innumerables recuerdos que atesoraremos por siempre".

"Lo recordaremos por su calidad humana, su amistad y cada uno de los momentos compartidos que permanecerán vivos en nuestros corazones", se lee en el comunicado.

Comunicado de El Sabor de la Cumbia. Imagen El Sabor de la Cumbia/Instagram

¿Quién era Elías Morel?

Fue una figura reconocida dentro de la cumbia en la zona de Santa Fe en Argentina.

Como líder de la agrupación El Sabor de la Cumbia, Elías recorrió distintos escenarios de Argentina, participando en importantes festivales de la región y bailes populares.