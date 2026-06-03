Películas de Disney Muere Peabo Bryson, icónico cantante de Disney y voz de ‘La Bella y La Bestia’ y ‘Un Mundo Ideal’ El fallecimiento del cantante su confirmado por su familia en un comunicado. Peabo Bryson era conocido por interpretar los temas de Disney, ‘Beauty and the Beast’, junto a Céline Dion, y ‘A Whole New World’, con Regina Belle.



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Peabo Bryson, icónico cantante de las películas de Disney, murió a los 75 años. El intérprete era conocido por dar a voz a los éxitos ‘Beauty and the Beast’ (‘La Bella y La Bestia’), junto a Céline Dion, y ‘A Whole New World’ (‘Un Mundo Ideal’), con Regina Belle.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia a través de un comunicado, donde se reveló que el cantante de R&R murió la noche del 2 de junio y pocos días después de sufrir un derrame cerebral.

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"Nos sentimos profundamente conmovidos por las oraciones y apoyo de fans, amigos y colegas de todo el mundo. Aunque tenemos el corazón roto, nos reconforta saber lo mucho que se quería a Peabo. Su legado y su música perdurarán por generaciones", expresaron en el escrito difundido por People.

Celine Dion y Peabo Bryson. Imagen Getty Images



De acuerdo con CNN, Peabo Bryson perdió la vida “rodeado del amor de su familia y de quienes estaban más cerca de él”.

Céline Dion reacciona a la muerte de Peabo Bryson

A través de Instagram, Céline Dion reaccionó a la muerte de su compañero Peabo Bryson, a quien describió como un "espíritu amable" y con una "increíble voz".

“Tengo el corazón roto al enterarme de que hoy perdimos a Peabo Bryson. Su increíble voz y su espíritu amable encarnaban la belleza de la canción y la interpretación. Fue tan maravilloso y generoso conmigo todos aquellos años atrás, cuando grabamos 'La Bella y la Bestia'", recordó.

"Me hizo sentir tan cómoda, mientras yo apenas estaba aprendiendo a cantar en inglés. Siempre permanecerá para mí como un verdadero símbolo de la alegría que la música ha traído a mi vida. Su voz y su talento serán extrañados. Mi corazón está con su familia, y que descanses en paz Peabo. Con amor, Celine xx.”, sentenció.

Así despidió Céline Dion al cantante. Imagen Céline Dion / Instagram

¿Quién era Peabo Bryson?

Robert Peabo Bryson, conocido simplemente como Peabo Bryson, alcanzó la fama en 1991 tras interpretar ‘Beauty and the Beast’, junto a Céline Dion, para la película animada de Disney, ‘La Bella y La Bestia’, misma que los llevó a ganar su primer Grammy.