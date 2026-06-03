Muere Peabo Bryson, icónico cantante de Disney y voz de ‘La Bella y La Bestia’ y ‘Un Mundo Ideal’
El fallecimiento del cantante su confirmado por su familia en un comunicado. Peabo Bryson era conocido por interpretar los temas de Disney, ‘Beauty and the Beast’, junto a Céline Dion, y ‘A Whole New World’, con Regina Belle.
Peabo Bryson, icónico cantante de las películas de Disney, murió a los 75 años. El intérprete era conocido por dar a voz a los éxitos ‘Beauty and the Beast’ (‘La Bella y La Bestia’), junto a Céline Dion, y ‘A Whole New World’ (‘Un Mundo Ideal’), con Regina Belle.
La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia a través de un comunicado, donde se reveló que el cantante de R&R murió la noche del 2 de junio y pocos días después de sufrir un derrame cerebral.
"Nos sentimos profundamente conmovidos por las oraciones y apoyo de fans, amigos y colegas de todo el mundo. Aunque tenemos el corazón roto, nos reconforta saber lo mucho que se quería a Peabo. Su legado y su música perdurarán por generaciones", expresaron en el escrito difundido por People.
De acuerdo con CNN, Peabo Bryson perdió la vida “rodeado del amor de su familia y de quienes estaban más cerca de él”.
Céline Dion reacciona a la muerte de Peabo Bryson
A través de Instagram, Céline Dion reaccionó a la muerte de su compañero Peabo Bryson, a quien describió como un "espíritu amable" y con una "increíble voz".
“Tengo el corazón roto al enterarme de que hoy perdimos a Peabo Bryson. Su increíble voz y su espíritu amable encarnaban la belleza de la canción y la interpretación. Fue tan maravilloso y generoso conmigo todos aquellos años atrás, cuando grabamos 'La Bella y la Bestia'", recordó.
"Me hizo sentir tan cómoda, mientras yo apenas estaba aprendiendo a cantar en inglés. Siempre permanecerá para mí como un verdadero símbolo de la alegría que la música ha traído a mi vida. Su voz y su talento serán extrañados. Mi corazón está con su familia, y que descanses en paz Peabo. Con amor, Celine xx.”, sentenció.
¿Quién era Peabo Bryson?
Robert Peabo Bryson, conocido simplemente como Peabo Bryson, alcanzó la fama en 1991 tras interpretar ‘Beauty and the Beast’, junto a Céline Dion, para la película animada de Disney, ‘La Bella y La Bestia’, misma que los llevó a ganar su primer Grammy.
En 1992, el éxito se volvió a repetir con el tema ‘A Whole New World’, tema principal de la cinta animada de Disney, ‘Aladdín’. Este tema fue interpretado a dueto con la cantante Regina Belle.