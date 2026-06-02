Guillersis 'La Negra del Swing' 'La Negra del Swing' rompe el silencio tras muerte de su pequeña hija en accidente de piscina Guillersis Claudio, mejor conocida como 'La Negra del Swing', rompió el silencio en redes sociales, luego de que se llevara a cabo la misa en honor a la memoria de la pequeña Amanda Michelle.



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Video Dan último adiós a hijita de famosa 'tiktoker' que falleció en accidente de piscina

Guillersis Claudio, conocida en redes sociales como 'La Negra del Swing', atraviesa un duro golpe tras la muerte de su pequeña hija Amanda, quien murió el 31 de mayo accidentalmente tras caer en una piscina. Desde la tragedia ha compartido un par de imágenes, sin embargo, la tarde de este 2 de junio publicó un emotivo mensaje.

"Gracias a todos por sus mensajes. Ahora no pedo leerles, pero muy pronto mi ángel me dará fuerza", escribió en un mensaje que publicó en Instagram.

Guillersis Claudio publicó un emotivo mensaje de agradecimiento por el apoyo que ha recibido ante la tragedia. Imagen La Negra del Swing/Instagram

La misa en honor a la hija de 'La Negra del Swing'

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Ilkania Domínguez compartió un fragmento de la misa en honor a la memoria de la pequeña Amanda, imágenes grabadas en una iglesia de Jarabacoa.

"Querida princesa, hoy te entregamos en las manos del Señor. Descansa en paz, libre de todo sufrimiento, rodeada del amor eterno de Dios. Gracias por cada sonrisa, cada abrazo y cada instante que compartiste con quienes te amaron", se lee al inicio de la publicación.

"A tus padres que hoy sufren esta dolorosa separación, les acompañamos con nuestras oraciones y nuestro cariño. Que encuentren fortaleza en la certeza de que el amor nunca muere y que ella vivirá para siempre en cada recuerdo y en cada latido de sus corazones. Vuela alto, pequeña. Descansa en paz. Hasta que un día nos volvamos a encontrar en la presencia de Dios", se lee.

¿Qué le pasó a la hija de 'La Negra del Swing'?

Según la información difundida por diversos medios locales como HT Noticias, la 'tiktoker' y su pareja, el empresario Manny Maldonado, junto a sus dos hijos, estaban disfrutando unos días de vacaciones en una villa de Puerto Plata, República Dominicana.

La tragedia sucedió el 31 de mayo alrededor de las 7 de la mañana cuando Amanda Michelle despertó mientras su madre atendía a su hijo más pequeño.

La niña habría salido siguiendo a un gato, cayendo accidentalmente en la piscina, según la información trascendida.