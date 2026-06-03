Muertes de famosos Causa de muerte de Matt Brown, estrella de ‘Alaskan bush people’, es revelada: se confirman sospechas Matt Brown fue hallado sin vida en el río Okanogan, en el estado de Washington el 30 de mayo. La estrella de ‘Alaskan Bush people’ tenía 42 años.



Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 1-800-273-8255 o entrando a este sitio web.



Video Hallan cuerpo de Matt Brown, de 'Alaskan bush people', en un río: escalofriantes detalles del rescate

La causa de muerte de Matt Brown fue revelada este miércoles 3 de junio. La estrella del reality 'Alaskan bush people' de Discovery Channel, murió a los 42 años.

La oficina forense del condado de Okanogan confirmó a People que Matt Brown murió por suicidio.

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De acuerdo con el medio antes citado, “la inmersión en agua como el hecho de estar bajo los efectos de la metanfetamina” serían circunstancias que contribuyeron a su fallecimiento.

La muerte de Matt Brown

El cuerpo de Matt Brown fue localizado el sábado 30 de mayo en el estado de Washington, según confirmó su hermano Solomon Isaiah 'Bear' Brown en Instagram. Desde el hallazgo, ya había sospechas de que hubiera atentando contra su vida.

“ Encontraron un cuerpo en el río hace unas horas y fue identificado positivamente como Matt", dijo.

“Parece que la lesión es autoinfligida”, indicó. “Nunca hubiera sospechado que se haría daño a sí mismo, honestamente. Luchó durante mucho tiempo, como he mencionado, y me preocupaba que terminara, como en una sobredosis o algo así. No pensé que se haría daño a sí mismo”, admitió.

Chay Wilkerson, quien afirma haber sido uno de los voluntarios que buscaron los restos de Matt Brown, al que conocía “bastante bien”, brindó su testimonio en entrevista con The Sun.

Él dijo que, en un inicio esperó que las autoridades efectuaran las labores para encontrar a la celebridad de televisión. No obstante, posteriormente contactó a Noah Brown para, junto con otras personas, realizar su propio rastreo.

“Encontramos a Matt exactamente a unas 3.5 millas del punto en el que se metió al agua”, aseveró al respecto, sin precisar qué hora era.

Explicó que una de las colaboradoras vio una “chaqueta marrón” flotando en el agua “turbia”. Resultó ser la que Matt llevaba puesta cuando desapareció, el 27 de mayo.

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Finalmente, otro integrante de las brigadas, llamado Charlie, ubicó a Matt y comenzó a rezar por él, lo que le provocó a Chay “muchas emociones”.

“Y a partir de ese momento, se acercaron al cuerpo y lo subieron al bote, lo cual no es una práctica habitual para nosotros”, admitió.

El motivo por el que no llamaron al sheriff de inmediato, dijo, fue debido a que, “como eran muy cercanos a Matt, creo que la adrenalina les dio un empujón y lo subieron a la lancha”.

Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 1-800-273-8255 o entrando a este sitio web.