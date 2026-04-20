Muertes de famosos ‘Sin senos sí hay paraíso’ en tragedia: detalles del último adiós a integrante asesinado Se ha compartido información de las exequias en honor a Nicolás Francisco Perdomo, uno de los miembros del equipo de producción de la telenovela que perdió la vida luego del atentado en el set.



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A horas de que dos integrantes del equipo de producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’ murieran a causa de un ataque con arma blanca durante la filmación de la telenovela en Bogotá, Colombia, se dan a conocer los detalles del último adiós a uno de ellos.

Las víctimas del atentado fueron Henry Alberto Benavides Cárdenas, quien, de acuerdo con Minuto 60, se desempeñaba como chofer; y Nicolás Francisco Perdomo, quien era asistente de producción.

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Darán último adiós a miembro de ‘Sin senos sí hay paraíso’

La tarde de este 19 de abril, el maquillista audiovisual Raffael Núñez compartió en Instagram una imagen en la que se dan a conocer los pormenores de las honras fúnebres en honor a Nicolás Francisco Perdomo.

En la publicación se puede leer que los seres queridos del joven de 18 años realizarán las exequias el “miércoles 22 de abril”, a las 11:00 a.m. en la Parroquia San Gerardo Mayela, en Bogotá.

Se puntualizó que la velación será en la Funeraria Inversiones y Planes de la Paz, sala 4, y que iniciará este martes 21, efectuándose de 9 a.m. a 20:00 horas.

Nico, como lo llamaban afectuosamente, será enterrado en Parque Cementerio Jardines El Paraíso. No se especificó qué día.

Este miércoles comenzarán las exequias en honor a Nicolás Francisco Perdomo, miembro del equipo de 'Sin senos sí hay paraíso' que murió tras ataque Imagen Raffael Núñez/Instagram

Carmen Villalobos dedicó un sentido mensaje a Nico

Ayer, Carmen Villalobos, protagonista del melodrama, usó sus Historias de la red social para subir sus sentidas palabras dirigidas a Nicolás Francisco Perdomo.

“A ti Nico, que Dios te reciba en su Santo reino. ¡Siempre tuviste la mejor actitud y energía! ¡Estoy escribiendo esto y aún no lo puedo creer!”, apuntó.

“Siempre te recordaré como lo que eras: un ser llenito de luz, buena vibra, energía positiva y un alma hermosa”, prosiguió.

“¡Gracias por el tiempo compartido, por los abrazos y las sonrisas al llegar al set! Te vamos a extrañar muchísimo”, concluyó.

Carmen Villalobos dedicó emotivas palabras para Nico tras su muerte. Imagen Carmen Villalobos/Instagram

¿Qué les sucedió a los miembros del equipo de ‘Sin senos sí hay paraíso’?

El comandante de la Policía de Bogotá, Giovanni Cristancho, dio a conocer que a horas de la tarde del sábado 18 de abril, un hombre ingresó a las inmediaciones del set de grabaciones de ‘Sin senos sí hay paraíso’, en el barrio Los Laches.

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El presunto agresor arremetió aparentemente sin previo aviso contra los integrantes del ‘crew’. Personas que presenciaron la escena intentaron ayudar, lo que generó una riña.

Finalmente, debido a lo sucedido, Henry Alberto Benavides Cárdenas y Nicolás Francisco Perdomo fallecieron, al igual que su perpetrador.