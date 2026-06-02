Muertes de famosos Muere actor de ‘Twin Peaks’: su hermano revela que tienen “preguntas sin respuestas” sobre qué le pasó El hermano de Owain Rhys, Rhodri, dio a conocer la noticia del fallecimiento. En su mensaje, él compartió lo que saben al respecto por el momento.

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Owain Rhys Davies, conocido por sus apariciones en ‘Twin Peaks: The Return’ y ‘The OA’, ha muerto inesperadamente a los 44 años.

Fue su hermano, Rhodri Davies, quien, “con profunda tristeza”, informó sobre la defunción por medio de un comunicado, difundido por The Independent.

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Él explicó que “esta noticia será un gran golpe para muchos”: “El amor, la amistad y la generosidad de Owain tocaron el corazón de tantas personas”.

Misterio rodea la muerte de Owain Rhys Davies

Por ahora, se desconoce la causa del deceso de Owain Rhys Davies. Sin embargo, Rhodri reveló que existe un misterio en torno a ello.

“Aunque aún quedan preguntas sin respuestas sobre las circunstancias de su fallecimiento, lo que sabemos en este momento es que Owain murió de forma repentina, natural y tranquila”, explicó.

“La avalancha de mensajes que hemos recibido en los últimos días nos ha conmovido profundamente y es una prueba del impacto que tuvo en tantas vidas”, manifestó.

Hermano de Owain Rhys Davies hace petición en medio de su duelo

Sin ahondar más en lo que sucedió, Rhodri Davies aseveró que intentarán “compartir más información a su debido tiempo”, a medida que lo sepan.

“Les pedimos amablemente un poco de privacidad mientras aceptamos esta devastadora pérdida y nos apoyamos mutuamente en los días que vienen”, pidió.

Asimismo, manifestó que, tanto a él como a su padre, Conway, les “reconforta” conocer lo “querido” que el intérprete era.

“Owain tuvo la suerte de tener más de una familia. Además de la biológica, forjó vínculos extraordinarios, casi familiares, con muchos de sus amigos más cercanos, colegas y seres queridos”, apuntó.

“Me siento increíblemente orgulloso de que, además de ser mi hermano, también lo fuera para tantas otras personas”, agregó.

Hermano de Owain Rhys Davies compartió este mensaje en Instagram. Imagen Rhodri Davies/Instagram

¿Quién era Owain Rhys Davies?

Rhys Davies alcanzó reconocimiento por su participación en ‘Twin Peaks: The Return’, la continuación de la emblemática serie creada por David Lynch y Mark Frost, estrenada en 2017. En esta producción dio vida al ‘agente Wilson’, personaje que apareció en tres episodios.

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Además, formó parte del elenco de la serie de ciencia ficción ‘The OA’, producida por Netflix y protagonizada por Brit Marling y Jason Isaacs.

Su trayectoria también incluyó participaciones en la cinta de Disney, ‘Alicia a través del espejo’ (2016), y en la comedia de terror ‘A Serial Killer's Guide to Life’ (2019).