Muertes de famosos Muerte de Matt Brown, de ‘Alaskan bush people’: revelan cómo fue el momento en el que hallaron su cuerpo Uno de los voluntarios que participó en la búsqueda y rescate de los restos de la celebridad de televisión, Chay Wilkerson, relató qué sucedió en el río Okanogan.



Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 1-800-273-8255 o entrando a este sitio web.



Video Hallan cuerpo de Matt Brown, de 'Alaskan bush people', en un río: escalofriantes detalles del rescate

En medio de la conmoción que aún existe por la muerte de Matt Brown, estrella de ‘Alaskan bush people’, han compartido detalles del momento en el que su cuerpo fue localizado en el río Okanogan, en el estado de Washington.

Noah Brown, su hermano menor, confirmó el 30 de mayo que recuperaron el cadáver ese mismo día, después de arduos trabajos para dar con él.

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Así fue el momento en el que hallaron el cuerpo de Matt Brown en el río

Chay Wilkerson, quien afirma haber sido uno de los voluntarios que buscaron los restos de Matt Brown, al que conocía “bastante bien”, brindó su testimonio en entrevista con The Sun.

Él dijo que, en un inicio esperó que las autoridades efectuaran las labores para encontrar a la celebridad de televisión. No obstante, posteriormente contactó a Noah Brown para, junto con otras personas, realizar su propio rastreo.

Equipados con artículos que adquirieron en un supermercado, como “un pequeño y estrecho bote de pesca”, Wilkerson, y sus acompañantes, empezaron sus recorridos por el área.

“Encontramos a Matt exactamente a unas 3.5 millas del punto en el que se metió al agua”, aseveró al respecto, sin precisar qué hora era.

Explicó que una de las colaboradoras vio una “chaqueta marrón” flotando en el agua “turbia”. Resultó ser la que Matt llevaba puesta cuando desapareció, el 27 de mayo.

Finalmente, otro integrante de las brigadas, llamado Charlie, ubicó a Matt y comenzó a rezar por él, lo que le provocó a Chay “muchas emociones”.

“Y a partir de ese momento, se acercaron al cuerpo y lo subieron al bote, lo cual no es una práctica habitual para nosotros”, admitió.

El motivo por el que no llamaron al sheriff de inmediato, dijo, fue debido a que, “como eran muy cercanos a Matt, creo que la adrenalina les dio un empujón y lo subieron a la lancha”.

Hermano de Matt Brown habría quedado en “shock”

Luego del hallazgo, todos acordaron verse en un punto para que ayudaran a sacar del río la embarcación que llevaba el cuerpo de Matt Brown.

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“Recogimos la lancha con Matt dentro; estaba cubierto, y Noah seguía en un estado surrealista de incredulidad”, relató Chay Wilkerson.

Según su versión, el bote estaba casi totalmente sumergido, con sólo siete centímetros por encima del agua mientras luchaban por arrastrarlo a la orilla.

Aunque, ‘Bear’ Brown, otro hermano del difunto, aseveró en Instagram previamente que este se encontraba “pasando por una ruptura muy dura” con “una chica que le gustaba mucho”, Chay aseguró que “la novia de Matt”, “Jamie”, formó parte de las faenas de rescate.

“Ella estaba, por decir lo menos, muy abrumada por las emociones. Y la estaban consolando mientras Charlie ayudaba a bajar el cuerpo del agua, para que ella mirara hacia adelante y la sostuvieran”, remembró.

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