Hermanos de Nodal reaparecen en medio de supuesta "delicada" salud de su mamá
Amely y Alonso Nodal, los hermanos menores de Christian Nodal, reaparecieron públicamente en medio de la preocupación que ha generado el supuesto estado de salud de su madre, Cristy Nodal.
Amely y Alonso Nodal, los hermanos de Christian Nodal, reaparecieron públicamente en medio de reportes que aseguran que Cristy, madre de los jóvenes, estaría supuestamente "delicada" de salud.
Este 7 de noviembre, la periodista Adri Toval aseguró en Instagram que la salud de la suegra de Ángela Aguilar "se complicó" y que al parecer eso la habría obligado a cancelar su cumpleaños.
Hermanos de Nodal se dejan ver tras alerta sobre su madre
Después de varios días de no contar con actividad en Instagram, tanto Amely como Alonso Nodal reaparecieron en esa red social este 8 de noviembre, justo después de conocerse la noticia sobre el supuesto estado de salud de su madre.
La primera en hacerlo fue Amely, de 22 años. Compartió la imagen de lo que pareció ser una visita que hizo al consultorio del doctor Michael Martínez, quien en Instagram se presenta como "dentista especialista en estética dental".
Según datos de las redes sociales del experto, la clínica que retrató la hermana de Nodal está ubicada en Zapopan, Jalisco, lo que hace suponer que la joven estaría ahí, lugar donde se sabe que también reside su madre.
Luego de compartir la foto del lugar, Amely publicó un video en el que se le ve dentro de un auto. No está claro si la imagen correspondería después de la visita al dentista.
Tampoco hizo comentario alguno ante cámara o escrito sobre lo que su madre estaría atravesando.
Después, también llamó la atención la actividad que tuvo el menor de los hijos de Cristy Nodal, Alonso.
El chico, quien desde hace varios meses aparece en redes ataviado con el pelo largo, ropa femenina y maquillaje, compartió un retrato suyo haciendo un 'close up' a su rostro.
En otro collage, se le ve con el pelo más largo que en las últimas ocasiones y usando una chaqueta de la lujosa marca Balenciaga.
Al igual que su hermana, el jovencito de 18 años no emitió en esas publicaciones algún comentario sobre su mamá.
Tampoco dejó claro si está en Jalisco, como aparentemente sucede con Amely.
¿Qué le pasa a la mamá de Nodal?
Adri Toval, quien difundió el reporte del supuesto y "delicado" estado de salud de Cristy Nodal, no ahondó en mayores detalles.
Alegó que "por respeto a la familia", no lo haría: "Pero se sabe que la situación es delicada y que todos sus seres queridos están pendientes", dijo.
En los últimos años, la matriarca ha enfrentado episodios contra el cáncer, sin embargo, ha compartido que lo ha superado.
¿Dónde está Nodal?
Mientras en México hay preocupación por su madre, Christian Nodal continúa de gira por Estados Unidos.
Este domingo 9 de noviembre tiene programada una fecha en San José, California. El sábado 8 estuvo en Palm Desert.
Al igual que sus hermanos menores, el sonorense de 26 años no se expresó de manera inmediata sobre su madre.