Christian Nodal tiene una hermana menor que se mantiene alejada de él, ¿por qué?

Video La hermana de Christian Nodal lleva una vida de lujos, pero nunca habla de él

Amely González Nodal, la hermana menor de Christian Nodal, lleva una vida que muchos considerarían lujosa y envidiable.

¿Quiénes conforman la familia de Christian Nodal?

PUBLICIDAD

Christian Nodal proviene de una familia muy unida y talentosa. Sus padres, Cristy Nodal y Jaime González, han sido pilares fundamentales en su carrera artística. Cristy, además de ser su madre, ha fungido como su mánager; mientras que Jaime ha estado involucrado en la industria musical, apoyando a su hijo desde sus inicios.

Christian es el mayor de tres hermanos. Su hermano menor, Jaime Alonso González Nodal, conocido artísticamente como Gohn, también está incursionando en la música regional mexicana. Sin embargo, es su hermana menor, Amely González Nodal, quien ha llamado la atención por mantenerse alejada de los reflectores y la vida pública que rodea a su famoso hermano.

Y también está el amor de su familia. Imagen Instagram @obsesionadas.de.christiannodal

¿Cómo se llama la hermana de Christian Nodal y a qué se dedica?

Amely González Nodal, nacida el 3 de junio de 2002 en Caborca, Sonora, es la hermana menor de Christian Nodal. A diferencia del cantante, la joven de 22 años ha optado por una vida más privada y discreta.

Aunque quizá ella también heredó el talento musical de su familia, Amely no ha buscado una carrera en la música. En cambio, se dedica a compartir contenido relacionado con la moda y el estilo de vida en plataformas como Instagram y VSCO, donde cuenta con una considerable cantidad de seguidores.

¿Se parece a Belinda? Aseguran que la hermana de Nodal y la cantante son idénticas Imagen Instagram



Además, la hermana de Nodal ha sido vista en diversas ocasiones luciendo ropa y accesorios de marcas de lujo, lo que refleja su interés por mantenerse al día en las tendencias de moda y belleza.

Amely reside en Zapopan, Jalisco, y en julio de 2023 se convirtió en madre de un niño llamado Amel. A pesar de su discresión, la ahora cuñada de Ángela Aguilar ha logrado mantener una notable presencia en redes sociales, donde comparte momentos de su vida cotidiana y su experiencia como madre.

PUBLICIDAD

¿Por qué la hermana de Christian Nodal nunca aparece junto a él?

La relación entre Amely y Christian Nodal ha sido objeto de especulación, especialmente debido a su ausencia en eventos públicos importantes, como la boda de Christian con Ángela Aguilar. Aunque en el pasado los hermanos compartían una relación cercana, evidenciada por fotografías y videos en redes sociales, parece que la dinámica ha cambiado con el tiempo.

En internet se ha mencionado que la posible razón de su distanciamiento es la nueva relación de Christian con Ángela Aguilar, ya que Amely no sigue a Ángela en redes sociales, pero sí a la exnovia de Christian, Cazzu. Además, Amely ha preferido mantenerse alejada de las polémicas y la atención mediática que rodea a su hermano, enfocándose en su vida personal y su rol como madre.