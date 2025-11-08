Cristy Nodal

Reportan que madre de Nodal estaría "delicada" de salud: habría cancelado su fiesta de cumpleaños

Según reportes, Cristy Nodal atravesaría una complicada crisis de salud que le habría impedido celebrar su cumpleaños, fecha que siempre celebra en grande.

Univision picture
Por:Univision
Video Mamá de Nodal reaparece a 2 años de dar a conocer que tuvo cáncer: ya no sabe quién es su hijo

Los problemas de salud para la madre de Christian Nodal al parecer continúan. Según nuevos reportes, Cristy estaría "delicada", por lo cual habría cancelado su cumpleaños este 5 de noviembre, fecha que siempre celebra en grande.

De acuerdo con reportes de la periodista Adri Toval, que publicó el 7 de noviembre en Instagram, la salud de la suegra de Ángela Aguilar "se complicó".

"La señora Cristy Nodal tenía planeado celebrar su cumpleaños este 5 de noviembre en Guadalajara, aparentemente con la presencia de su hijo, Christian Nodal, y su nuera, Ángela Aguilar, además de otros invitados muy cercanos. Sin embargo, la fiesta tuvo que cancelarse a última hora, debido a que la salud de la señora se complicó", escribió.

Toval señaló que "por respeto a la familia", no dará mayores detalles, "pero se sabe que la situación es delicada y que todos sus seres queridos están pendientes".

¿Qué tiene la mamá de Christian Nodal?

Aunque la 'influencer' no reveló el padecimiento de Cristy Nodal, se sabe que a lo largo de su vida ha enfrentado en varias ocasiones una batalla contra el cáncer.

En 2022, fue diagnosticada con un tumor maligno en el colon, del cual salió bien librada al desaparecer como "un milagro de vida", días antes de la cirugía en la que se lo extirparían.

Tras la experiencia, reflexionó sobre lo que luchado contra la enfermedad a través del tiempo.

"En 2018 tuve mi primera batalla contra esta enfermedad", escribió en sus historias de Instagram en ese entonces. "Mis amigos más allegados y mi familia saben cuántos procesos pasé y todo lo que luché para estar bien", continuó.

"Hace tres años empecé a batallar con mi estómago, donde creímos que el problema era la vesícula y unas hernias", relató. Tras un procedimiento quirúrgico en 2021, "el problema con el estómago siguió".

Así compartió Cristy Nodal su lucha conra el cáncer en 2022. <br>
Así compartió Cristy Nodal su lucha conra el cáncer en 2022. <br>
Imagen Cristy Nodal/Instagram

En febrero de 2022 no toleraba la comida y en marzo "decayó horrible", por lo cual tras estudios se le detectó un tumor en el colon.

En abril de ese año fue programada a una cirugía, pero poco antes los médicos "se dieron cuenta que ya no estaba" el tumor canceroso y mencionó que fue "como si nunca hubiera tenido ningún problema".

En septiembre de 2024 Cristy fue hospitalizada de nuevo, pero en esa ocasión no se revelaron los motivos.

