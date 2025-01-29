¿"Separación" de Piqué y Clara Chía por “culpa” de Shakira es definitiva? Revelan supuestos detalles

Video Shakira estaría detrás de la separación de Piqué y Clara Chía: esto habría hecho

Gerard Piqué y Clara Chía Martí estarían actualmente separados luego de que, alegadamente, él se mudara a Miami, Florida, para cuidar de los pequeños que comparte con Shakira, Milan y Sasha.

Este 28 de enero, el colaborador de El Gordo y La Flaca, Jordi Martin, reportó que el exfutbolista presuntamente se trasladó hasta la llamada ‘Ciudad del sol’ sin su novia, quien permanecería en Barcelona.

“Por culpa indirectamente de Shakira. Como saben, ella va a iniciar un ‘tour’ mundial, donde va a estar muchos meses alejada de sus hijos”, explicó durante la emisión.

De acuerdo con el paparazzo, habría sido la propia cantante quien “llamó” al ahora empresario para pedirle que viajara a la mencionada ciudad y se quedara “al cuidado de los niños”.

Ante la solicitud, supuestamente el español vio su oportunidad de “poder volver a convivir” con Milan y Sasha, quienes residen en Estados Unidos desde abril de 2023.

“Me dicen que él no se lo piensa en absoluto, que es una reacción superpositiva de su parte […] así que hace la maleta y se va para Miami, se va solo, sin Clara Chía”, relató Martin.

¿Piqué y Clara Chía estarán separados definitivamente?

Ahondando en los supuestos detalles de la situación, Jordi Martin reveló que el fundador de la Kings League no tendría planeado establecerse permanentemente en dicho destino paradisíaco.

“¿Hasta cuándo va a Gerard Piqué en Miami sin Clara Chía? Me cuentan que, de momento, van a estar separados hasta el mes de abril mientras dure el ‘tour’ de Shakira por Sudamérica”, puntualizó.

Según el comunicador, la colombiana haría una pausa laboral en abril, por lo que retornará al lado de Milan y Sasha, así que el deportista podría irse a Barcelona acabando con la distancia entre él y su pareja.

Sin embargo, ese reencuentro no duraría mucho ya que, indica Jordi, Gerard regresaría a Miami “en mayo” para estar hasta junio con los chicos toda vez que Shakira dará ‘shows’ en diversas ciudades de Estados Unidos.

Posteriormente, “vendrá un ‘tour’ por Asia y por Europa”, adelantó el periodista, por lo que la estrella de fútbol “tiene pensado instalarse todo este año 2025 en Miami”.

Clara Chía estaría “devastada” por su separación de Gerard Piqué

Jordi Martin desveló que Clara Chía no se habría “tomando nada bien” el que Gerard Piqué la haya dejado en Barcelona para trasladarse a Florida.