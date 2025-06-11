Shakira recuerda cuando la madre de Piqué la llevó a perder su identidad: "Malas intenciones"
En una reciente entrevista, Shakira recordó cuando se cortó el cabello por sugerencia de su exsuegra, Montserrat Bernabéu. En 2021 reconoció que había sido el "peor error de su vida".
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Una de las características físicas que distingue a Shakira es su melena rizada, la cual cortó hace unos años por sugerencia de una persona "con muy malas intenciones".
En medio de la promoción del lanzamiento de su línea de productos para el cuidado del cabello, la colombiana aseguró que jamás se volvería a deshacer de su cabello largo.
"El cabello es definitivamente una parte importante de mi identidad. Una vez, alguien con muy malas intenciones me dijo que me cortara el pelo, así que fui y me lo corté y de inmediato pensé: '¿Qué hice?'", recordó en entrevista con Harper’s Bazaar publicada el 10 de junio.
La cantante reconoció que jamás volvería a hacerlo: "Pensé: 'Ay, se me fue el poder. Se me fue la identidad' . Nunca más volvería a llevar el cabello corto. No es para mí", sentenció.
¿La exsuegra de Shakira fue la persona con "malas intenciones"?
Aunque en la entrevista con Harper’s Bazaar no mencionó ningún nombre sobre quién le hizo la sugerencia para que cambiara de look, en 2021 Shakira confesó a Vogue que fue su exsuegra, Montserrat Bernabéu, quien le dio la recomendación.
En 2012, la intérprete de ‘Soltera’ traía el cabello rubio y corto, imágenes que Vogue le mostró en la entrevista.
"¡Uy que mal! Eso sí que es un mal corte de pelo, esto es consejo de mi suegra que me dijo: '¡Ay por qué no te cortas el pelo!, creo que está muy maltratado', y yo: ¡Ah ajá!", dijo la artista colombiana al ver la fotografía del homenaje del Ministerio de Cultura Francés al que asistió.
Al ver su look aseguró que no volvería a hacerle caso a la madre de Piqué, con quien todavía mantenía una relación.
"El peor error de mi vida. Suegra, no te vuelvo a seguir tus consejos estéticos", dijo Shakira con humor en 2021.