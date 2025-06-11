Shakira recuerda cuando la madre de Piqué la llevó a perder su identidad: "Malas intenciones"

Video Shakira cometió “el peor error de su vida” por culpa de su exsuegra: esto fue lo que hizo por ella

Una de las características físicas que distingue a Shakira es su melena rizada, la cual cortó hace unos años por sugerencia de una persona "con muy malas intenciones".

En medio de la promoción del lanzamiento de su línea de productos para el cuidado del cabello, la colombiana aseguró que jamás se volvería a deshacer de su cabello largo.

"El cabello es definitivamente una parte importante de mi identidad. Una vez, alguien con muy malas intenciones me dijo que me cortara el pelo, así que fui y me lo corté y de inmediato pensé: '¿Qué hice?'", recordó en entrevista con Harper’s Bazaar publicada el 10 de junio.

La cantante reconoció que jamás volvería a hacerlo: "Pensé: 'Ay, se me fue el poder. Se me fue la identidad' . Nunca más volvería a llevar el cabello corto. No es para mí", sentenció.

¿La exsuegra de Shakira fue la persona con "malas intenciones"?

Aunque en la entrevista con Harper’s Bazaar no mencionó ningún nombre sobre quién le hizo la sugerencia para que cambiara de look, en 2021 Shakira confesó a Vogue que fue su exsuegra, Montserrat Bernabéu, quien le dio la recomendación.

En 2012, la intérprete de ‘Soltera’ traía el cabello rubio y corto, imágenes que Vogue le mostró en la entrevista.

"¡Uy que mal! Eso sí que es un mal corte de pelo, esto es consejo de mi suegra que me dijo: '¡Ay por qué no te cortas el pelo!, creo que está muy maltratado', y yo: ¡Ah ajá!", dijo la artista colombiana al ver la fotografía del homenaje del Ministerio de Cultura Francés al que asistió.

Al ver su look aseguró que no volvería a hacerle caso a la madre de Piqué, con quien todavía mantenía una relación.