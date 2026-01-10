Shakira Shakira vuelve a enamorase este 2026 y sería de otro futbolista: esto predice Mhoni Vidente Mhoni Vidente hizo una nueva predicción para la vida amorosa de Shakira, a quien al parecer le volverá a llegar el amor. Además, también adelantó algo sobre Gerard Piqué y Clara Chía.



A Shakira le llegará el amor este 2026, así lo predijeron las cartas de Mhoni Vidente, quien asegura que otro futbolista le robará el corazón. Incluso, habló de compromiso.

"Shakira se compromete este año, viene siendo un futbolista también, va a ser más joven, a ella ya le gustaron los jovenazos", dijo el 7 de enero en una transmisión para Unicable.

Pero no solo habló de la vida amorosa de la cantante colombiana, también del futuro de Gerard Piqué, de quien advierte que este año llegará al altar con Clara Chía: "También Piqué se casa con esa", dijo la vidente.

Shakira y Antonio de la Rúa

El 2025 estuvo lleno de rumores y especulaciones que vinculaban a Shakira y a su ex, Antonio de la Rúa, más allá de su supuesto lazo laboral.

Sin embargo, a principios de diciembre el presentador argentino Ángel de Brito aseveró que la cantante y el empresario presuntamente son pareja otra vez.

"Ahora volvió con Antonito", aseguró en su participación en el programa radiofónico 'Bondi Live'. "Hace rato", añadió, refiriéndose al tiempo en el que habría ocurrido la reconciliación.

"Y Shakira está pagando la casa de los De la Rúa, en Uruguay. Los pibitos [Milan y Sasha], de hecho, los dejó allá, no vinieron", explicó refiriéndose al concierto que ofreció la colombiana en Argentina hace unas semanas.