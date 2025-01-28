¿Shakira planeó desde hace mucho tiempo separar a Piqué de Clara Chía? Así lo habría logrado

Video Shakira estaría detrás de la separación de Piqué y Clara Chía: esto habría hecho

Shakira presuntamente está detrás de la alegada reciente separación de su ex, Gerard Piqué, y su novia, Clara Chía Martí.

Este 27 de enero, la periodista Silvia Taulés, de Vanitatis, dio a conocer que supuestamente el ahora empresario se mudó a Miami, Florida, donde viviría “en un apartamento que ha alquilado para unos cuantos meses”.

Según la comunicadora, el catalán se encontraría en la ‘Ciudad del sol’ sin su joven novia, quien se habría quedado en Barcelona, pues cuidará de sus hijos, Milan y Sasha, mientras la cantante realiza su ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’.

Pese al distanciamiento físico, el dúo continuaría con su idilio, sólo que en un formato ‘living apart together’ por un período aún indefinido.

¿Shakira está detrás de la separación de Piqué y Clara Chía?

Aunque hasta el momento, la pareja no ha confirmado estar haciendo sus vidas con kilómetros entre ellos, Shakira, quien está instalada en México, ha resultado implicada en la difundida situación.

Hoy, martes 28, Marc Villanueva, del medio español El Nacional, aseguró que la intérprete de ‘Suerte’ “ha conseguido lo que hace tres años persigue: la separación de Gerard Piqué y Clara Chía”.

A decir del comunicador, lo anterior es debido a “una nueva cláusula” que presuntamente estaría en el acuerdo de custodia al que la artista y el deportista llegaron sobre sus retoños y que “no se conocía”.

“Cuando la colombiana prepare una gira mundial y tenga que abandonar Miami, los niños podrán vivir la totalidad del tiempo con su padre, pero con dos condiciones: en Miami y, la más delicada, sin Clara Chía. El pacto se acaba de saber”, explicó.

Fue en noviembre de 2022, cuatro meses después de que la cantautora anunciara la ruptura, que ambos firmaron el convenio de guarda, el cual, dijeron, “garantiza el bienestar” de Milan y Sasha.

Entonces, La Vanguardia reportó que ellos habían determinado que los menores radicarían en Estados Unidos con su madre, pero que pasarían las vacaciones con su padre, entre otras cosas.

“Era un rumor que Shakira había impuesto una cláusula en el convenio de separación que Piqué firmó de mala gana, y ahora se confirma: prohíbe que sus hijos conozcan a Clara Chía”, aseveró Villanueva.

Gerard Piqué y Clara Chía podrían desarrollar conflictos

En esta misma oportunidad, Marc Villanueva puntualizó que, en teoría, Clara Chía Martí no tendría inconveniente para igualmente volar a Miami e instalarse ahí acompañando a Gerard Piqué.

“Pero el problema es que Shakira prohíbe que Clara y los niños convivan bajo el mismo techo. Así se han mantenido dos años”, expresó.

El reportero indicó que, cuando Milan y Sasha vuelven a Barcelona y se quedan en la casa de su papá, la excamarera “abandona el hogar”.

A su consideración, la extrella pop “vuelve a ganar” ya que “se queda” con sus hijos, lleva a cabo sus ‘shows’ y “dinamita la relación” entre el fundador de la Kings League y la relacionista pública.