Hijos de Shakira se lucen con su talento musical: dan adelanto de su primera canción original

Los hijos de Shakira y Gerard Piqué, Milan y Sasha, han dado su primer gran paso en el mundo de la música con el lanzamiento de su tema debut titulado "The One", una canción original escrita e interpretada por ellos mismos.

El estreno oficial está programado para el 11 de mayo, pero ya se ha compartido un adelanto a través de las redes sociales de la Let It Beat! Music Academy, institución en la que ambos hermanos perfeccionan sus habilidades musicales.

En el video promocional, se puede ver a Sasha, de 10 años, como vocalista principal y a Milan, de 12, en la batería, dejando al descubierto su carisma escénico.

Este debut forma parte del proyecto 'Next Generation of Artists', impulsado por la Fundación Let It Beat y respaldado por Sony Music Latin, que busca promover el talento joven entre los 10 y 20 años.

La primera presentación en vivo de "The One" se realizó durante una gala de la fundación en Miami, donde los hermanos compartieron escenario con otros jóvenes talentos.

Aunque no se trata de un lanzamiento comercial, la calidad del proyecto ha sido destacada por la crítica y celebrada por el público en redes sociales.

Milan y Sasha debutan en el mundo de la música. En el evento de la fundación Let It Beat, los hijos de Shakira se lucieron con un videoclip que marca su entrada oficial al álbum Next Generation of Artists: Milan en la batería y Sasha cantando a sus 9 años.

Shakira se muestra orgullosa de sus hijos

La cantante colomiana ya había anticipado el talento de sus hijos en algunas entrevistas.

"Este año, Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción, y Sasha ha dedicado horas al piano, descubriendo su voz", compartió en redes.

Desde que eran muy pequeños, los hijos de Piqué han demostrado su gusto por la música como su madre. Incluso, grabaron con ella el tema "Acróstico", el cual la colombiana escribió inspirada en ellos.