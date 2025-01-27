Gerard Pique

¿Piqué terminó con Clara Chía?: toma inesperada decisión tras mudanza de Shakira a México

El exfutbolista se habría mudado a Miami luego de que Shakira diera a conocer que pasaría una temporada viviendo en México. Según medios españoles, Gerard Piqué "se ha mudado solo".

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Shakira estaría detrás de la separación de Piqué y Clara Chía: esto habría hecho

Luego de que Shakira decidiera instalarse en México por una corta temporada para cumplir con sus compromisos con su tour ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, Gerard Pique tomó la decisión de mudarse a Miami sin Clara Chía Martí.

Según reportes de ‘Vanitatis’, el exfutbolista fijó su residencia en Miami, Florida, desde hace unas semanas para estar cerca de sus hijos Milan y Sasha ahora que la intérprete de ‘Puntería’ estaría de viaje.

“Piqué se ha mudado solo”, reveló este lunes 27 de enero el medio antes citado.

“La idea de alquilar un apartamento en Miami le rondaba la cabeza hace tiempo. Y, finalmente, ahora que Shakira tiene obligaciones profesionales que la llevan a estar de viaje de forma constante, el empresario se ha decidido y vive en la ciudad americana desde hace muy poco”, se agregó.

En este mismo medio se especifica que, aunque Shakira y Piqué lograron negociar por el bien de sus hijos, “su relación no es buena”. Sin embargo, se menciona que “la cantante se ha mostrado algo más flexible”, ya que "no tenía muchas más opciones".

La mudanza de Gerard Piqué a Miami ha desatado especulaciones de una presunta ruptura con Clara Chía Martí, ya que ella no estaría con él en Miami.


