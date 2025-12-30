Shakira Shakira hace importante anuncio que ¿no gustaría nada a Piqué y Clara Chía? Esto dijo Shakira hizo un anuncio que desató una ola de comentarios en algunos medios de comunicación y redes sociales, pues no sería una buena noticia para Piqué y Clara Chía.



La superestrella colombiana, Shakira, sorprendió al anunciar su participación en el programa especial de fin de año de RTVE el pasado 29 de diciembre.

A través de un promocional de la cadena, la artista anunció que formará parte de la programación de La 1 en ' La casa de la música', que se transmitirá el próximo 31 de diciembre para despedir el 2025.

Durante el anuncio, Shakira destacó la relevancia emocional de este proyecto, afirmando que "volver a Televisión española es reencontrarme con una parte de mi historia y de mi carrera". Con estas palabras, la cantante sella su compromiso de reencontrarse con su audiencia española en una fecha tan significativa.

¿Piqué y Clara Chía no van a querer ver la televisión en fin de año?

De inmediato, en algunos medios de comunicación y redes sociales se empezó a comentar que la noticia podría no caer nada bien a su ex, Gerard Piqué, y a su novia, Clara Chía.

Shakira y Piqué han protagonizado infinidad de titulares por sus polémicas desde que anunciaron su separación en junio de 2022.

Además de la colombiana, La Oreja de Van Gogh, Nicki Nicole, Amaia, Lola Índigo, Ana Torroja y Rosario Flores, entre otros artistas, actuarán en la cadena española.

¿Shakira cierra el año enamorada de Antonio de la Rúa?

La cantante termina el 2025 en medio de rumores de romance con su ex, Antonio de la Rúa. El presentador argentino Ángel de Brito asegura que la cantante y el empresario son pareja otra vez.

“Ahora volvió con Antonito”, dijo el 10 de diciembre en el programa radiofónico ‘Bondi Live’, cuando relataba que asistió a un concierto de la colombiana.

Shakira ha sido captada conviviendo con Antonio de la Rúa, incluso se reportó que estaban en compañía de sus hijos, Sasha y Milan, en noviempre pasado.