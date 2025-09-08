Gerard Pique

¿Piqué no se quiere casar con Clara Chía?: aseguran que “jamás le pidió matrimonio”

El entorno de Piqué se habría pronunciado ante los rumores de un supuesto compromiso con Clara Chía. Hace días se reportó que el exfutbolista le habría propuesto matrimonio a su trabajadora de Kosmos y que Shakira ya estaba enterada.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video ¿Piqué y Clara Chía se comprometieron?: dan detalles del presunto anillo que él le habría dado a ella

Gerard Piqué jamás le habría pedido matrimonio a Clara Chía Martí. Luego de que la periodista Adri Toval reportara que el exfutbolista se había comprometido con su novia y que Shakira ya estaría enterada, el paparazzo Jordi Martin aseguró que esta información es falsa.

De acuerdo con el colaborador de El Gordo y La Flaca, “gente cercana a Pique” le habría señalado que entre los planes del exfutbolista no está llegar al altar.

PUBLICIDAD

Más sobre Gerard Pique

¿Piqué y Clara Chía se comprometieron?: reportan que Shakira ya estaría enterada
2 mins

¿Piqué y Clara Chía se comprometieron?: reportan que Shakira ya estaría enterada

Univision Famosos
Piqué se deja ver muy enamorado paseando por Arizona junto a Clara Chía ¿sus hijos lo acompañan?
1 mins

Piqué se deja ver muy enamorado paseando por Arizona junto a Clara Chía ¿sus hijos lo acompañan?

Univision Famosos
Shakira recuerda cuando la madre de Piqué la llevó a perder su identidad: "Malas intenciones"
2 mins

Shakira recuerda cuando la madre de Piqué la llevó a perder su identidad: "Malas intenciones"

Univision Famosos
Hijos de Shakira se lucen con su talento musical: dan adelanto de su primera canción original
1 mins

Hijos de Shakira se lucen con su talento musical: dan adelanto de su primera canción original

Univision Famosos
Piqué regresa a las 'andadas' en Miami en ausencia de Shakira y Clara Chía, ¿estaba solo?
2 mins

Piqué regresa a las 'andadas' en Miami en ausencia de Shakira y Clara Chía, ¿estaba solo?

Univision Famosos
Piqué estaría “pasándosela bien” en Miami: no sería con Clara Chía sino con “travieso” amigo
2 mins

Piqué estaría “pasándosela bien” en Miami: no sería con Clara Chía sino con “travieso” amigo

Univision Famosos
¿Shakira y Piqué pelearon por Clara Chía?: ventilan supuesto motivo de su fuerte discusión
2 mins

¿Shakira y Piqué pelearon por Clara Chía?: ventilan supuesto motivo de su fuerte discusión

Univision Famosos
Shakira dice tener “el corazón partido en mil pedazos” a días de su presunta discusión con Piqué
2 mins

Shakira dice tener “el corazón partido en mil pedazos” a días de su presunta discusión con Piqué

Univision Famosos
Shakira habría discutido con Piqué antes de ser hospitalizada: esta sería la razón
2 mins

Shakira habría discutido con Piqué antes de ser hospitalizada: esta sería la razón

Univision Famosos
Shakira frenaría intenciones de Piqué: tomaría radical decisión que beneficiaría a Clara Chía
2 mins

Shakira frenaría intenciones de Piqué: tomaría radical decisión que beneficiaría a Clara Chía

Univision Famosos

“Gente cercana a Piqué, gente de su máxima confianza, me desmienten por completo esta noticia. Podemos desmentir la noticia de que Gerard Piqué habría pedido matrimonio a Clara Chía”, señaló en su canal de YouTube este 8 de septiembre.

“Me dicen que Piqué, de su propia boca, dijo: ‘Yo nunca me voy a casar’. Y realmente esas palabras cogen fuerza porque en los 12 años que estuvo con Shakira jamás le pidió matrimonio y jamás pensó en pasar por el altar con ella”, agregó, atribuyendo estas palabras a los “amigos” y al “entorno máximo” del empresario.

Jordi Martin también se refirió al presunto embarazo que habría tenido Clara Chía y a supuesta ruptura de la pareja hace meses.

“A mí el entorno de Piqué me lo desmiente por completo, señores, me dicen que es rotundamente falso (el embarazo)”.

“Hace unos meses, mi compañera Adriana Dorronsoro, compañera que trabaja en Telecinco, dijo en su programa que Piqué y Clara Chía habrían roto. Rápidamente esa noticia corrió a nivel mundial (…) y yo rápidamente también me puse en contacto con el entorno de Piqué y me desmintieron por completo esa noticia, me dijeron que la relación iba bien, que Piqué estaba enamorado, que sí que es cierto que habían discutido en los últimos meses (…) pero de ahí a una ruptura habría un trecho muy grande”, sentenció.


Relacionados:
Gerard PiqueShakiraClara Chía MartiEscándalos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD