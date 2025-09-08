¿Piqué no se quiere casar con Clara Chía?: aseguran que “jamás le pidió matrimonio”

Video ¿Piqué y Clara Chía se comprometieron?: dan detalles del presunto anillo que él le habría dado a ella

Gerard Piqué jamás le habría pedido matrimonio a Clara Chía Martí. Luego de que la periodista Adri Toval reportara que el exfutbolista se había comprometido con su novia y que Shakira ya estaría enterada, el paparazzo Jordi Martin aseguró que esta información es falsa.

De acuerdo con el colaborador de El Gordo y La Flaca, “gente cercana a Pique” le habría señalado que entre los planes del exfutbolista no está llegar al altar.

“Gente cercana a Piqué, gente de su máxima confianza, me desmienten por completo esta noticia. Podemos desmentir la noticia de que Gerard Piqué habría pedido matrimonio a Clara Chía”, señaló en su canal de YouTube este 8 de septiembre.

“Me dicen que Piqué, de su propia boca, dijo: ‘Yo nunca me voy a casar’. Y realmente esas palabras cogen fuerza porque en los 12 años que estuvo con Shakira jamás le pidió matrimonio y jamás pensó en pasar por el altar con ella”, agregó, atribuyendo estas palabras a los “amigos” y al “entorno máximo” del empresario.

Jordi Martin también se refirió al presunto embarazo que habría tenido Clara Chía y a supuesta ruptura de la pareja hace meses.

“A mí el entorno de Piqué me lo desmiente por completo, señores, me dicen que es rotundamente falso (el embarazo)”.

“Hace unos meses, mi compañera Adriana Dorronsoro, compañera que trabaja en Telecinco, dijo en su programa que Piqué y Clara Chía habrían roto. Rápidamente esa noticia corrió a nivel mundial (…) y yo rápidamente también me puse en contacto con el entorno de Piqué y me desmintieron por completo esa noticia, me dijeron que la relación iba bien, que Piqué estaba enamorado, que sí que es cierto que habían discutido en los últimos meses (…) pero de ahí a una ruptura habría un trecho muy grande”, sentenció.