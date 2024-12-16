Shakira

Hijos de Shakira seguirían sin saber que Clara Chía es novia de su papá: esta sería la razón

Presuntamente, el exfutbolista habría tomado la decisión de que Milan y Sasha aún no sepan formalmente que la española es su pareja. Las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez explicaron por qué sería.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video El hijo de Shakira heredó su inteligencia: con solo dos años Milan ya sabía leer

Milan y Sasha, los hijos que Shakira procreó con su ex Gerard Piqué, presuntamente aún no saben que Clara Chía Martí es la novia de su papá, pese a que llevan más de dos años en relación.

Fue en agosto de 2022 cuando el romance entre el deportista y la española se corroboró, luego de que los fotografiaran besándose tras meses de rumores sobre su supuesta infidelidad contra la cantante.

PUBLICIDAD

Hijos de Shakira aún “no conocen” a Clara Chía como “la pareja”

Aunque el idilio de Gerard Piqué y Clara Chía Martí sigue en marcha, presuntamente él todavía no la habría presentado como su enamorada a sus retoños.

Dicha información llega por parte de las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, conocidas mejor como ‘Las Mamarazzis’, durante su aparición en el programa ‘Espejo público’.

Más sobre Shakira

Shakira confirma estar hospitalizada y revela qué tiene: "No me encuentro en condiciones"
2 mins

Shakira confirma estar hospitalizada y revela qué tiene: "No me encuentro en condiciones"

Univision Famosos
Shakira habría sido hospitalizada de emergencia en Perú a horas de su concierto: reportan
2 mins

Shakira habría sido hospitalizada de emergencia en Perú a horas de su concierto: reportan

Univision Famosos
Shakira y JLo se reencuentran en los GRAMMY a 5 años del Super Bowl: así fue el emotivo momento
2 mins

Shakira y JLo se reencuentran en los GRAMMY a 5 años del Super Bowl: así fue el emotivo momento

Univision Famosos
¿Shakira vuelve a facturar con indirectas a Piqué en 'Soltera'? También menciona a Sanz
1 mins

¿Shakira vuelve a facturar con indirectas a Piqué en 'Soltera'? También menciona a Sanz

Univision Famosos
¿Quién es el hombre que habría grabado a Shakira por debajo de la falda? Revelan su identidad
1 mins

¿Quién es el hombre que habría grabado a Shakira por debajo de la falda? Revelan su identidad

Univision Famosos
Shakira logra vender su lujosa y 'apestosa' mansión de Miami que tiene problemas de salubridad
1 mins

Shakira logra vender su lujosa y 'apestosa' mansión de Miami que tiene problemas de salubridad

Univision Famosos
Shakira explica por qué le apena escuchar algunas canciones de sus inicios, entre ellas 'Suerte'
1 mins

Shakira explica por qué le apena escuchar algunas canciones de sus inicios, entre ellas 'Suerte'

Univision Famosos
Shakira sorprende con mini concierto gratuito en Times Square: esto fue lo que sucedió
2 mins

Shakira sorprende con mini concierto gratuito en Times Square: esto fue lo que sucedió

Univision Famosos
Shakira hace lo impensable y nombra a Piqué en plena entrevista: esto dijo sobre su ex
2 mins

Shakira hace lo impensable y nombra a Piqué en plena entrevista: esto dijo sobre su ex

Univision Famosos
Shakira anuncia el lanzamiento de su disco 'Las Mujeres Ya No Lloran': "Me reconstruí a mí misma"
2 mins

Shakira anuncia el lanzamiento de su disco 'Las Mujeres Ya No Lloran': "Me reconstruí a mí misma"

Univision Famosos

“Los hijos de Shakira y Gerard Piqué no conocen a Clara Chía como la pareja de él”, afirmaron, de acuerdo con declaraciones retomadas por 20 minutos y Hola! USA.

Puntualizaron que, supuestamente, Milan y Sasha sólo ubican a la mujer “como una amiga de papá que pasa por allí y a la que han visto en contadas ocasiones”.

Alegadamente, detrás de dicha situación estaría el ahora empresario, quien podría querer librarse de conflictos con la intérprete de ‘Te felicito’.

“El entorno de la pareja asegura que habría sido una decisión tomada por el exfutbolista que Clara Chía no conociera aún a sus hijos como su pareja”, sentenció Vázquez.

“Pero desconocemos si es una imposición de Shakira o si Piqué ha tomado esta decisión para evitar el descontento de su expareja”, agregó.

Ante dichas palabras, el presentador Miquel Valls externó incredulidad pues considera que los niños tendrían acceso al Internet, donde están los reportes, o su mamá ya “les ha explicado” todo.

“Saben que está en la vida de su padre, pero no han formado un vínculo familiar con ella”, aclaró Fa en cuanto a lo que ocurriría entre Clara, Milan y Sasha.

Desde abril de 2023, los preadolescentes radican con Shakira en Miami, Florida, y hace tiempo que no son captados visitando Barcelona, donde vive Gerard con Martí.

PUBLICIDAD

¿Piqué pasará Navidad con sus hijos y Clara Chía?

Este 9 de diciembre, Gerard Piqué fue abordado por un reportero de Europa Press en Madrid, quien le preguntó cómo pasará las fiestas, si tenía planes con Clara Chía o Milan y Sasha.

Sin embargo, el futbolista guardó absoluto hermetismo al respecto y optó por continuar caminando hasta alejarse de las cámaras.

Relacionados:
ShakiraGerard PiquéClara Chía MartiHijos de famososParejas de famososCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tomy Zombie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD