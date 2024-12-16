Hijos de Shakira seguirían sin saber que Clara Chía es novia de su papá: esta sería la razón

Video El hijo de Shakira heredó su inteligencia: con solo dos años Milan ya sabía leer

Milan y Sasha, los hijos que Shakira procreó con su ex Gerard Piqué, presuntamente aún no saben que Clara Chía Martí es la novia de su papá, pese a que llevan más de dos años en relación.

Fue en agosto de 2022 cuando el romance entre el deportista y la española se corroboró, luego de que los fotografiaran besándose tras meses de rumores sobre su supuesta infidelidad contra la cantante.

Hijos de Shakira aún “no conocen” a Clara Chía como “la pareja”

Aunque el idilio de Gerard Piqué y Clara Chía Martí sigue en marcha, presuntamente él todavía no la habría presentado como su enamorada a sus retoños.

Dicha información llega por parte de las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, conocidas mejor como ‘Las Mamarazzis’, durante su aparición en el programa ‘Espejo público’.

“Los hijos de Shakira y Gerard Piqué no conocen a Clara Chía como la pareja de él”, afirmaron, de acuerdo con declaraciones retomadas por 20 minutos y Hola! USA.

Puntualizaron que, supuestamente, Milan y Sasha sólo ubican a la mujer “como una amiga de papá que pasa por allí y a la que han visto en contadas ocasiones”.

Alegadamente, detrás de dicha situación estaría el ahora empresario, quien podría querer librarse de conflictos con la intérprete de ‘Te felicito’.

“El entorno de la pareja asegura que habría sido una decisión tomada por el exfutbolista que Clara Chía no conociera aún a sus hijos como su pareja”, sentenció Vázquez.

“Pero desconocemos si es una imposición de Shakira o si Piqué ha tomado esta decisión para evitar el descontento de su expareja”, agregó.

Ante dichas palabras, el presentador Miquel Valls externó incredulidad pues considera que los niños tendrían acceso al Internet, donde están los reportes, o su mamá ya “les ha explicado” todo.

“Saben que está en la vida de su padre, pero no han formado un vínculo familiar con ella”, aclaró Fa en cuanto a lo que ocurriría entre Clara, Milan y Sasha.

Desde abril de 2023, los preadolescentes radican con Shakira en Miami, Florida, y hace tiempo que no son captados visitando Barcelona, donde vive Gerard con Martí.

¿Piqué pasará Navidad con sus hijos y Clara Chía?

Este 9 de diciembre, Gerard Piqué fue abordado por un reportero de Europa Press en Madrid, quien le preguntó cómo pasará las fiestas, si tenía planes con Clara Chía o Milan y Sasha.