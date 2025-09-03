¿Piqué y Clara Chía se comprometieron?: reportan que Shakira ya estaría enterada

Video ¡Shakira y Piqué estarían en nueva pelea millonaria!: una lujosa casa tendría que ver

Gerard Piqué y Clara Chía Martí se habrían comprometido semanas atrás en Barcelona, y según reportes, Shakira ya estaría enterada del importante paso que habría dado su expareja y padre de sus dos hijos, Milan y Sasha.

La periodista Adri Toval reportó en su canal de YouTube que supuestamente el exfutbolista le habría entregado el anillo de compromiso a la mujer, de 26 años, luego de superar una presunta crisis sentimental después de tres años de relación.

“Este compromiso ya es un hecho y es conocido, incluso porque lo verifiqué, por el entorno directo de Shakira, la artista ya está al tanto”, dijo el 1 de septiembre.

Lo que se sabe del presunto compromiso de Piqué y Clara Chía

La comunicadora no dio detalles sobre la que habría sido la reacción de Shakira al enterarse del compromiso de su expareja. Sin embargo, comentó que, según su fuente, el presunto compromiso entre el exfutbolista y su trabajadora de Kosmos se habría “concretado durante una cena familiar”.

“Lo que ocurre en este momento en Barcelona (…) es que hace unos días Gerard Piqué le ha propuesto matrimonio a Clara Chía, pidiéndole la mano frente a la familia de Clara y a la familia de Gerard Piqué”, señaló.

Según relata, el astro del futbol habría decidido dar el siguiente paso en su relación a raíz de la presunta pérdida de un embarazo que habría enfrentado con Clara Chía, misma situación que, supuestamente, también los habría llevado a tomar terapia.

“La supuesta pérdida que habría tenido Clara Chía del bebé (…) habría llevado a Gerard Piqué a reflexionar sobre su relación. Actualmente la pareja estaría muy bien habiendo superado la crisis sentimental que atravesaban. Además ambos están asistiendo a la misma clínica para terapia de pareja, lo que les estaría ayudando a avanzar y fortalecer su vínculo”, detalló.

“Al parecer esta experiencia difícil, la pérdida del bebé, hizo que Gerard Piqué reconsiderara sus prioridades y decidiera formalizar su relación”, sentenció.

Los rumores de supuesto compromiso

Los rumores de supuesto compromiso entre Gerard Piqué y Clara Chía Martín no son nuevos. El 27 de julio, el programa ‘Fiesta’, de la cadena Telecinco, reportó que la pareja había sido captada en un restaurante de Beverly Hills.

Sin embargo, lo que habría llamado la atención es que Clara Chía llevaba sobre su dedo anular izquierdo un llamativo anillo, que, según su paparazzi, lo describió como “un pedrusco con diamante”.

Ni Gerard Piqué ni Clara Chía han hecho comentarios inmediatos sobre el tema. Días antes, la pareja se dejó ver en redes sociales feliz y enamorada durante un viaje a Arizona.