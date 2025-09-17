¿Doble infidelidad?: revelan por fin cómo Piqué y Clara Chía se habrían conocido y su engaño a Shakira

Video ¿Piqué y Clara Chía se comprometieron?: dan detalles del presunto anillo que él le habría dado a ella

Gerard Piqué y Clara Chía no se habrían conocido en el bar La Traviesa, sino en una “cena de Navidad” que el exfutbolista organizó a finales de noviembre de 2021 con sus empleados de su empresa Kosmos.

Según reportes del paparazzo Jordi Martin, el primer encuentro entre Piqué y Clara Chía fue en el restaurante Gala, en Barcelona, donde sus empleados habrían asistido acompañados de sus parejas.

“Piqué decide hacer una cena de Navidad para todos sus empleados de la empresa Kosmos (…) un trabajador de Gerard Piqué, que es el hermano del mejor amigo de Piqué (…) acude a la cena de Navidad acompañado de su novia ¿y quién es su novia? Clara Chía”, dijo el 16 de septiembre en su canal de YouTube.

“En esa cena de Navidad, me aseguran que Piqué se enamora de Clara Chía y me aseguran que ahí empieza la relación entre ellos dos. Clara Chía engañando de esa manera a su novio, que era empleado de Piqué, y Piqué engañando a Shakira”, insistió.

Jordi Martin insistió que si bien era cierto “que Clara Chía era mesera en (el bar) La Traviesa”, es la cena de Navidad celebrada en Barcelona la que detonaría su presunta infidelidad a Shakira.

“Empiezan a verse y finales de diciembre del 2021, Piqué y Shakira hacen un viaje con Milan y con Sasha a Orlando, a Disney World, en un viaje familiar. Al regresar de ese viaje, es Piqué el que le comunica a Shakira que está agobiado con sus empresas, con muchos problemas… y es ahí cuando Shakira empieza a sospechar que hay algo”, señaló.

“¿Y qué era ese algo? estamos hablando ya de enero, febrero del 2022. Qué era que Piqué estaba engañando a Shakira con Clara Chía y que estaba ilusionado… En esas salidas que Piqué le decía a Shakira que tenía cenas con sus empleados, con compañeros, era para verse con Clara Chía. Ahí es donde nace la relación entre Piqué y Clara Chía… en esas salidas Piqué, era una época en la que salía mucho con Riqui Puig”, declaró.

¿Piqué dejó a Clara Chía para volver con Shakira?

De acuerdo con el colaborador de El Gordo y La Flaca, la relación entre Piqué y Clara iría tan bien que en abril de 2022, él “abandona el domicilio familiar y rompe con Shakira”.

“Le dice a Shakira: ‘Me tengo que ir de esta casa’, y ahí es cuando Piqué se va unas semanas al piso de soltero de la calle Montaner (…) para verse con Clara Chía, para tener total libertad”.

Sin embargo, en mayo de ese mismo año, el dueño de Kosmos nuevamente buscaría a la madre de sus hijos.

“Piqué añora su vida familiar, añora a Shakira y decide volver al domicilio de Esplugues de Llobregat con Shakira. Pero ese retorno solamente duró dos, tres semanas hasta que ya deciden romper definitivamente porque la relación no está bien, porque Piqué está haciendo una doble vida”, subrayó.

“Piqué estaba totalmente ilusionado con Clara Chía, aunque por un momento le pudo el seguir al lado de sus hijos, al lado de Shakira, pero finalmente eso se rompe y se rompe con el comunicado de Shakira anunciando la separación”, ventiló.

Finalmente, Jordi Martin reveló que, antes de que se hiciera pública su relación con Clara Chía, Gerard Piqué la habría contratado como trabajadora de Kosmos a escondidas y posteriormente, habría despedido al hermano de su mejor amigo, quien sería el novio de la joven de 26 años.

“Llega un momento en que Piqué despide a su trabajador y contrata a Clara Chía. Clara Chía rompe con su novio y entra a trabajar en Kosmos. Cuando Clara Chía entra a trabajar en Kosmos, teletrabajaba, esto así me lo aseguran empleados de Piqué que han sido informadores míos que he tenido por mucho tiempo, me aseguran que Clara Chía teletrabajaba desde su casa para no levantar sospechas”, sentenció.