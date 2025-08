Shakira cambia Miami por México y se declara con “felicidad en el corazón”: ¿y sus hijos?

La cantante se trasladó a tierra azteca por motivos de trabajo, pues es ahí donde ultimará los detalles para su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, que dará inicios el próximo 11 de febrero en Brasil.

¿Shakira se mudará a vivir a México?

En ese momento no fueron captados a su lado sus hijos, Milan y Sasha, por lo que se desconoce si también viajaron o se quedaron en Miami, pues, además, ella no hizo aclaraciones al respecto.

Sin embargo, al ser cuestionada sobre “qué tan cierto es que se viene a vivir” con sus retoños a dicho país, la cantautora respondió: “No, no es verdad”.

Shakira revela su “felicidad” por estar en México

“Estoy feliz de estar aquí en México porque ha sido un país que me ha apoyado, que me ha comprendido, que me ha querido y yo los amo, los amo con todo mi corazón”, añadió.