Piqué se deja ver muy enamorado paseando por Arizona junto a Clara Chía ¿sus hijos lo acompañan?
Por primera vez, Gerard Piqué se deja ver en Estados Unidos junto a su novia, Clara Chía. La pareja compartió imágenes de su viaje por Arizona, pero ¿los hijos de Shakira los acompañan?
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Video Padres de Clara Chía habrían prohibido la entrada a Piqué a su casa y ella le daría "ultimátum"
Gerard Piqué sorprendió este 19 de julio en su perfil de Instagram al dejarse ver muy enamorado junto a Clara Chía, disfrutando de las bellezas naturales del Gran Cañón en Arizona.
El exfutbolista compartió algunas fotografías del momento, en las que mostró que en esta visita a los Estados Unidos su novia lo acompaña.
Después de varios meses, Piqué publicó fotos junto a Clara Chía en Instagram.
Imagen Gerard Piqué/Instagram
El padre de los hijos de Shakira solo agregó un emoticono de corazón en color naranja al carrete de imágenes.
Piqué y Clara Chía visitando El Gran Cañón en Arizona.
Imagen Gerard Piqué/Instagram
Piqué, Clara Chía y sus dos acompañantes aprovecharon para nadar en las aguas del río Colorado.
El futbolista, su novia y acompañantes nadaron en las aguas del río Colorado.
Imagen Gerard Piqué/Instagram
En las imáges que publicó no mostró si Milán y Sasha los acompañan, aunque se sabe que Shakira está en de grira por la unión americana con 'Las Mujeres Ya No llora World Tour'.