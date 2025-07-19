Piqué se deja ver muy enamorado paseando por Arizona junto a Clara Chía ¿sus hijos lo acompañan?

Video Padres de Clara Chía habrían prohibido la entrada a Piqué a su casa y ella le daría "ultimátum"

Gerard Piqué sorprendió este 19 de julio en su perfil de Instagram al dejarse ver muy enamorado junto a Clara Chía, disfrutando de las bellezas naturales del Gran Cañón en Arizona.

El exfutbolista compartió algunas fotografías del momento, en las que mostró que en esta visita a los Estados Unidos su novia lo acompaña.

Después de varios meses, Piqué publicó fotos junto a Clara Chía en Instagram. Imagen Gerard Piqué/Instagram

El padre de los hijos de Shakira solo agregó un emoticono de corazón en color naranja al carrete de imágenes.

Piqué y Clara Chía visitando El Gran Cañón en Arizona. Imagen Gerard Piqué/Instagram

Piqué, Clara Chía y sus dos acompañantes aprovecharon para nadar en las aguas del río Colorado.

El futbolista, su novia y acompañantes nadaron en las aguas del río Colorado. Imagen Gerard Piqué/Instagram