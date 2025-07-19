Gerard Pique

Piqué se deja ver muy enamorado paseando por Arizona junto a Clara Chía ¿sus hijos lo acompañan?

Por primera vez, Gerard Piqué se deja ver en Estados Unidos junto a su novia, Clara Chía. La pareja compartió imágenes de su viaje por Arizona, pero ¿los hijos de Shakira los acompañan?

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Padres de Clara Chía habrían prohibido la entrada a Piqué a su casa y ella le daría "ultimátum"

Gerard Piqué sorprendió este 19 de julio en su perfil de Instagram al dejarse ver muy enamorado junto a Clara Chía, disfrutando de las bellezas naturales del Gran Cañón en Arizona.

El exfutbolista compartió algunas fotografías del momento, en las que mostró que en esta visita a los Estados Unidos su novia lo acompaña.

Después de varios meses, Piqué publicó fotos junto a Clara Chía en Instagram.
Después de varios meses, Piqué publicó fotos junto a Clara Chía en Instagram.
Imagen Gerard Piqué/Instagram

El padre de los hijos de Shakira solo agregó un emoticono de corazón en color naranja al carrete de imágenes.

Piqué y Clara Chía visitando El Gran Cañón en Arizona.
Piqué y Clara Chía visitando El Gran Cañón en Arizona.
Imagen Gerard Piqué/Instagram

Piqué, Clara Chía y sus dos acompañantes aprovecharon para nadar en las aguas del río Colorado.

El futbolista, su novia y acompañantes nadaron en las aguas del río Colorado.
El futbolista, su novia y acompañantes nadaron en las aguas del río Colorado.
Imagen Gerard Piqué/Instagram

En las imáges que publicó no mostró si Milán y Sasha los acompañan, aunque se sabe que Shakira está en de grira por la unión americana con 'Las Mujeres Ya No llora World Tour'.

Gerard Pique Clara Chía Marti Arizona Shakira

