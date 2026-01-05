Shakira Piqué y Shakira: él habría pasado “incómodo momento” debido a su ex, esto ocurrió De acuerdo con un reporte, el exdeportista supuestamente vivió un inesperado episodio relacionado con su ex mientras se encontraba en la ciudad de Ceuta, en España.



Video Cachan a Shakira con su ex Antonio de la Rúa cenando: ¿hay reconciliación?

Gerard Piqué podría no librarse del recuerdo de su ex, Shakira, pese a que ya pasaron más de tres años desde su separación y todo debido a los fans de la cantante.

Este fin de semana, el exfutbolista estuvo de visita en la ciudad de Ceuta, España, como parte de sus actividades laborales, de acuerdo con En Blau, de El Nacional.

Según el medio, un video, que ya se ha vuelto viral, muestra el “incómodo momento” en el que mientras el ahora empresario caminaba por la acera en compañía de cinco hombres, “un coche con un grupo de chicas” pasó a su lado.

Desde el automóvil se escuchaba a volumen alto la ya icónica canción de la barranquillera, ‘BZRP Music Session #53’, que es considerada una ‘tiradera’ contra el deportista.

En el clip se puede apreciar que quien sería Piqué, identificado como el que lleva “la capucha de la sudadera puesta”, no voltea hacia el vehículo y sigue su marcha.

Gerard Piqué en contra del ‘hate’

Hasta ahora Gerard Piqué no se ha pronunciado públicamente sobre el informe, por lo que no ha confirmado si era él al que le pusieron el tema de la cantautora.

En diciembre, en entrevista con Diario Sport, él condenó el ‘hate’: “Toca que deje de ser un mundo que es barra libre y que todo el mundo pueda decir, hacer o insultar lo que quieran”.

Para protegerse de los señalamientos, optó por ignorarlos: “Que la gente, de verdad, no te importe lo que digan, lo que piensen o lo que hagan”.

Cuando la polémica por su ruptura con Shakira explotó, acusado de haberle sido infiel con Clara Chía Martí, ni se defendió ni lo desmintió.

Piqué y Shakira llevarían una buena relación

El mes pasado, el periodista Alex Rodríguez, de ¡Siéntese Quien Pueda!, aseveró que actualmente Gerard Piqué y Shakira tendrían una relación “normal”.

El comunicador explicó que presuntamente la artista y el catalán inclusive no tienen “ninguna diferencia” con sus acuerdos al respecto de sus hijos, Milan y Sasha.