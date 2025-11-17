Christian Nodal

Nodal responde si su mamá “se enfermó” tras rumorarse que sufría “complicaciones médicas”

El cantante respondió si es verdad que su madre, Crysti Nodal, se encuentra mal de salud, como se reportó en días pasados.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Nodal no celebró su triunfo en los Latin GRAMMY, ¿se fue de la premiación sin Ángela Aguilar?

Christian Nodal rompió el silencio a días de que se rumorara que su mamá habría enfrentado problemas de salud.

Fue la periodista Adri Toval quien difundió la información de que Cristy Nodal supuestamente decidió ya no realizar su celebración de cumpleaños debido a “complicaciones médicas”.

“La fiesta tuvo que cancelarse a última hora debido a que la salud de la señora se complicó”, indicó, “la situación es delicada”.

Nodal habla de la salud de su mamá

Tras viralizarse la noticia, Christian Nodal fue interrogado directamente al respecto durante una entrevista para el programa de radio colombiano ‘La Kalle’.

“Le quiero mandar un saludo muy especial a tu mamá, que la conocemos, que es muy querida, dicen que está un poquito de salud… que está malita, pero, ¿es verdad o no?”, le preguntó el presentador Jhon Carrero.

“Yo no sé, mi hermano. No sé ni qué estén diciendo, pero bueno”, respondió con una sonrisa en el rostro el cantautor.

El conductor tomó dichas palabras como una negativa a lo reportado, “Entonces no es verdad”; sin embargo, recalcó que se dijo que Cristy “se enfermó”.

“Que yo [sepa] no [está malita]”, aseguró el recién galardonado en los Latin GRAMMY 2025, donde venció a su suegro, Pepe Aguilar.

Desmienten que mamá de Christian Nodal estuviera enferma

Previamente, la ‘influencer’ conocida como ‘Chamonic’ afirmó, mediante Instagram, que era “falso” que la madre de Nodal estuviera “delicada de salud”.

La también reportera aseveró que, según le comentaron, Cristy Nodal canceló su festejo cumpleañero porque presuntamente murió “en un fatal accidente automovilístico”, el 4 de noviembre, “la hermana del señor Jaime González”, papá del cantante.

Hasta el momento, ni el compositor ni ningún pariente ha hablado públicamente para confirmar o desmentir el alegado fallecimiento.

Durante su discurso de aceptación del gramófono por Mejor Álbum de Música ranchera/mariachi, Christian le agradeció a su familia, pero no compartió que estuvieran atravesando un duelo por su tía.

