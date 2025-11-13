Nodal le gana a su suegro Pepe Aguilar en los Latin GRAMMY 2025 y él hace tierna confesión
Christian Nodal le ganó el Latin GRAMMY a su suegro, pues estaban nominados en la misma categoría. Sin embargo, antes de la premiación, Pepe Aguilar hizo una tierna declaración sobre su yerno si resultaba triunfador.
Sigue EN VIVO todos los detalles de la alfombra roja, la premiación, los ganadores y más de los Latin GRAMMY 2025.
Pepe Aguilar volvió a externar el gran cariño que siente por su yerno, Christian Nodal, y dejó claro que no hay celos profesionales.
Durante una entrevista en 'Noche de Estrellas', show previo a la entrega número 26 de los Latin GRAMMY 2025, el cantante confesó su sentir sobre estar nominado en la misma categoría que el esposo de su hija Ángela Aguilar.
"A mi yerno lo quiero muchísimo. Sinceramente me ha ganado, y nos ha ganado a toda la familia", dijo a Alejandra Espinoza y Chiquinquirá Delgado.
El cantante, de 57 años, aseguró que le daría mucho gusto si su yerno se llevara el afamado gramófono, pues "se va a quedar en familia" y tuvo voz de profeta.
Durante la entrega de premios, Nodal resultó ganador y al escuchar su nombre besó a Ángela de la emoción y después abrazó a su suegro.
"Muchísimas gracias de todo corazón, a mi familia, mis amigos, a mi equipo con el que hago música que me aguanta todas las madrugadas. Gracias, significa mucho para mí, es un orgullo, un honor", dijo en su discurso de agradecimiento sobre el escenario.
Aunque Pepe Aguilar no fue el ganador, el gramófono "quedó en su familia".