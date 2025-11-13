Nodal le gana a su suegro Pepe Aguilar en los Latin GRAMMY 2025 y él hace tierna confesión

Video ¿Desde la pandemia?: Pepe Aguilar da detalles sobre cómo comenzó la relación entre Ángela y Nodal

Pepe Aguilar volvió a externar el gran cariño que siente por su yerno, Christian Nodal, y dejó claro que no hay celos profesionales.

Durante una entrevista en 'Noche de Estrellas', show previo a la entrega número 26 de los Latin GRAMMY 2025, el cantante confesó su sentir sobre estar nominado en la misma categoría que el esposo de su hija Ángela Aguilar.

"A mi yerno lo quiero muchísimo. Sinceramente me ha ganado, y nos ha ganado a toda la familia", dijo a Alejandra Espinoza y Chiquinquirá Delgado.

El cantante, de 57 años, aseguró que le daría mucho gusto si su yerno se llevara el afamado gramófono, pues "se va a quedar en familia" y tuvo voz de profeta.

Durante la entrega de premios, Nodal resultó ganador y al escuchar su nombre besó a Ángela de la emoción y después abrazó a su suegro.

Nodal besa a Ángela Aguilar durante la premiación de los Latin GRAMMY 2025. Imagen Univision

"Muchísimas gracias de todo corazón, a mi familia, mis amigos, a mi equipo con el que hago música que me aguanta todas las madrugadas. Gracias, significa mucho para mí, es un orgullo, un honor", dijo en su discurso de agradecimiento sobre el escenario.

Aunque Pepe Aguilar no fue el ganador, el gramófono "quedó en su familia".