Christian Nodal

Nodal le gana a su suegro Pepe Aguilar en los Latin GRAMMY 2025 y él hace tierna confesión

Christian Nodal le ganó el Latin GRAMMY a su suegro, pues estaban nominados en la misma categoría. Sin embargo, antes de la premiación, Pepe Aguilar hizo una tierna declaración sobre su yerno si resultaba triunfador.

Sigue EN VIVO todos los detalles de la alfombra roja, la premiación, los ganadores y más de los Latin GRAMMY 2025.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video ¿Desde la pandemia?: Pepe Aguilar da detalles sobre cómo comenzó la relación entre Ángela y Nodal

Pepe Aguilar volvió a externar el gran cariño que siente por su yerno, Christian Nodal, y dejó claro que no hay celos profesionales.

Durante una entrevista en 'Noche de Estrellas', show previo a la entrega número 26 de los Latin GRAMMY 2025, el cantante confesó su sentir sobre estar nominado en la misma categoría que el esposo de su hija Ángela Aguilar.

PUBLICIDAD

Más sobre Christian Nodal

Nodal, Ángela Aguilar y otras parejas que derrocharon amor en los Latin GRAMMY 2025
13 fotos

Nodal, Ángela Aguilar y otras parejas que derrocharon amor en los Latin GRAMMY 2025

Univision Famosos
La verdad sobre el supuesto consejo de Angélica Vale a Cazzu tras ruptura con Nodal
1:01

La verdad sobre el supuesto consejo de Angélica Vale a Cazzu tras ruptura con Nodal

Univision Famosos
¿Angélica Vale dio consejo a Cazzu tras ruptura con Nodal?: esto es lo que en verdad sucedió
1 mins

¿Angélica Vale dio consejo a Cazzu tras ruptura con Nodal?: esto es lo que en verdad sucedió

Univision Famosos
Nodal revela momentos difíciles en pleno concierto, ¿con Ángela Aguilar?: esto dijo
2 mins

Nodal revela momentos difíciles en pleno concierto, ¿con Ángela Aguilar?: esto dijo

Univision Famosos
Hermanos de Nodal reaparecen en medio de supuesta "delicada" salud de su mamá
3 mins

Hermanos de Nodal reaparecen en medio de supuesta "delicada" salud de su mamá

Univision Famosos
Reportan que madre de Nodal estaría "delicada" de salud: habría cancelado su fiesta de cumpleaños
2 mins

Reportan que madre de Nodal estaría "delicada" de salud: habría cancelado su fiesta de cumpleaños

Univision Famosos
Ángela Aguilar confirma fecha de su boda religiosa con Nodal: esto reveló
1 mins

Ángela Aguilar confirma fecha de su boda religiosa con Nodal: esto reveló

Univision Famosos
Ángela Aguilar comparte inesperado mensaje en medio del enfrentamiento de Nodal y Cazzu
2 mins

Ángela Aguilar comparte inesperado mensaje en medio del enfrentamiento de Nodal y Cazzu

Univision Famosos
Nodal acude ante la justicia en medio del escándalo por las acusaciones de ser papá ausente
2 mins

Nodal acude ante la justicia en medio del escándalo por las acusaciones de ser papá ausente

Univision Famosos
¿Nodal no quiso ver a su hija? Cazzu aclara si el cantante pidió reunirse con Inti
1 mins

¿Nodal no quiso ver a su hija? Cazzu aclara si el cantante pidió reunirse con Inti

Univision Famosos

"A mi yerno lo quiero muchísimo. Sinceramente me ha ganado, y nos ha ganado a toda la familia", dijo a Alejandra Espinoza y Chiquinquirá Delgado.

El cantante, de 57 años, aseguró que le daría mucho gusto si su yerno se llevara el afamado gramófono, pues "se va a quedar en familia" y tuvo voz de profeta.

Durante la entrega de premios, Nodal resultó ganador y al escuchar su nombre besó a Ángela de la emoción y después abrazó a su suegro.

Nodal besa a Ángela Aguilar durante la premiación de los Latin GRAMMY 2025.
Nodal besa a Ángela Aguilar durante la premiación de los Latin GRAMMY 2025.
Imagen Univision

"Muchísimas gracias de todo corazón, a mi familia, mis amigos, a mi equipo con el que hago música que me aguanta todas las madrugadas. Gracias, significa mucho para mí, es un orgullo, un honor", dijo en su discurso de agradecimiento sobre el escenario.

Aunque Pepe Aguilar no fue el ganador, el gramófono "quedó en su familia".

Nodal le ganó a Pepe Aguilar en la categoría Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi en los Latin GRAMMY 2025.
Nodal le ganó a Pepe Aguilar en la categoría Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi en los Latin GRAMMY 2025.
Imagen Univision
Relacionados:
Christian NodalÁngela AguilarLatin GRAMMYCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Cómplices
Gratis
Tráiler: Pacto de sangre (Temporada 2)
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX