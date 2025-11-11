Nodal revela momentos difíciles en pleno concierto, ¿con Ángela Aguilar?: esto dijo

Christian Nodal reveló momentos difíciles en pleno concierto y en medio de rumores sobre que su madre, Cristy Nodal, se encontraría "delicada" de salud.

Durante su más reciente show en Inglewood, California, el cantante se sinceró sobre el desafío de realizar su concierto y no cancelarlo, luego de que a sus músicos les negaran la visa de trabajo.

“Yo creo que hay que tener una consciencia y todos como latinos, no solamente como mexicanos… Hay que estar bien unidos, de ayudar al prójimo… A como va la cosa, la gente que vive en un privilegio y cree que no le va a afectar, se los juro que cuando la raza latina no esté aquí, les va a afectar muchísimo”, expresó visiblemente conmovido el 9 de noviembre.

“Ha sido algo muy muy fuerte para mí, se los comparto de corazón. Tenemos ya 8 años pisando con la visa de trabajo americana y, esta vez a muchos de mi mariachi se la negaron y por eso lo digo, nos está afectando a todos, así que hay que estar bien unidos como latinos (…) que viene aquí con un sueño, como raza que viene aquí con el sueño de crecer”, agregó.

Nodal ventiló que este contratiempo migratorio lo obligó a reorganizar su presentación de último momento, asegurando que, aunque existía la posibilidad de cancelar, decidió seguir adelante con sus músicos disponibles.

“Quiero agradecer a parte del Mariacheño porque tuvimos muy poco tiempo para prepararnos y le estamos metiendo todo el corazón, toda la pasión para entregarles el mejor show posible”, sentenció.

¿Qué pasa con la mamá de Nodal?

En medio de los difíciles momentos que Nodal enfrenta a nivel profesional por las restricciones para viajar del gobierno de Estados Unidos, el 7 de noviembre se reportó que la suegra de Ángela Aguilar estaría “delicada” por lo que habría cancelado su fiesta de cumpleaños.

"La señora Cristy Nodal tenía planeado celebrar su cumpleaños este 5 de noviembre en Guadalajara, aparentemente con la presencia de su hijo, Christian Nodal, y su nuera, Ángela Aguilar, además de otros invitados muy cercanos. Sin embargo, la fiesta tuvo que cancelarse a última hora, debido a que la salud de la señora se complicó”, dijo la periodista Adri Toval.