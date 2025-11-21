¿Nodal pelea con cantante por Ángela Aguilar?: dicen que “hubo jaloneos” y “los tuvieron que separar”

Video Nodal por fin responde si “olvidó” mencionar a Ángela Aguilar en los Latin GRAMMY

Christian Nodal habría peleado con un famoso cantante por Ángela Aguilar. Según reportes de la periodista mexicana Martha Figueroa, entre ellos habría habido “jaloneos” por lo que “los tuvieron que separar”.

“No recuerdo en qué lugar se juntaron estos tres personajes, pero… El señor Nodal iba a hacer una colaboración con el señor José Madero, ex PXNDX (…) Iban a hacer una colaboración juntos y andaban en esas”, declaró en su programa ‘Así se hacen los chismes’ el 20 de noviembre.

“Se encuentran en un evento (...) Resulta que estaba Nodal por ahí, hace poquito, y de repente voltea y ve José Madero le está ‘tirando el can’ a Angelita Aguilar, o sea, a su esposa”, agregó.

Martha Figueroa alegó que tal vez podría haber “algunas imprecisiones” en su relato, ya que no recordaba con exactitud algunos detalles. Sin embargo, ventiló que ese desencuentro terminó en presuntos “jaloneos”.

“De repente, ven que se le deja venir Nodal a Madero… ‘Qué, por qué, de qué, qué te traes’ y se empezaron a jalonear… Él (Pepe Madero): ‘Qué pasó?’. ‘Con mi vieja no te metas, es mi vieja’ y se empezaron a aventonear y los tuvieron que separar”, dijo.

Según la periodista mexicana, esta presunta pelea habría terminado con los planes de los cantantes de hacer una colaboración.

“José Madero abandonó el lugar donde estaban y que le dijo: ‘No, ¿sabes qué?, ahí muere, yo ya me voy’ y se fue, y el otro, bien enojado, porque le querían dar ‘bajín’ con su mujer… sucedió hace poco”, sentenció sin dar más detalles y especuló sobre que la reacción de Christian Nodal estaría relacionada con el escándalo de infidelidad del músico.

Christian Nodal y José Madero se dejaron ver juntos en Monterrey, México, a finales de octubre. Imagen Instgram

El escándalo de infidelidad de integrante de PXNDX

A finales de octubre, José Madero se vio envuelto en un escándalo de infidelidad con la esposa de uno de sus mejores amigos, Arturo Arredondo, también exintegrante de PXNDX. El suceso salió a la luz tan solo días después de que se dejara ver junto a Christian Nodal en Monterrey, México.

“ Pepe Madero le dio ‘vajilla’ a su amigo Arturo, mejor amigo de toda la vida con la mujer (…) había pláticas, videos, fotos (…) Arturo se enfrentó a Pepe. Vicky lo cortó y Pepe se desapareció, jamás le dio la cara y lo bloqueó”, relató el periodista Mich Rubalcava.

En medio de la polémica, Arturo Arredondo reaccionó y declaró al mismo periodista: “ ¿A estas alturas? Medio Monterrey ya sabe, no pretendo hacer una entrevista sobre eso”.