¿Cazzu tiene la custodia total de su hija Inti? 'La Jefa' aclara la situación legal con Nodal

Cazzu desmintió que las autoridades le hubieran otorgado la "custodia total" de su hija Inti, a su llegada a la Ciudad de México este 20 de noviembre.

La información falsa circuló en diversos medios de comunicación y la argentina aseguró que ni si quiera se ha iniciado un proceso sobre eso.

"No, esas cosas son muy difíciles, que me imagino deben de tener un proceso largo. La verdad es que no se ha iniciado ningún proceso. Lo que tienen que saber lo saben", dijo a la prensa, reportó 'Venga la Alegría'.

Cazzu llegó nuevamente a tierra azteca para acudir a un evento de GQ, donde será reconocida.

Cazzu reacciona a boda religiosa de Ángela Aguilar y Nodal

'La Jefa' también fue cuestionada respecto a las recientes declaraciones que dio Nodal a un medio italiano, en donde confiesa que le gustaría tener "tres hijos más".

"Nosotros ya no tenemos nada que ver, tenemos una hija en común… No tengo nada qué decir", señaló Cazzu.

También le preguntaron su opinión sobre la próxima boda religiosa de Christian y Ángela Aguilar.

"Ese tema realmente a mí no me importa, no sé nada de eso y tenemos como vidas muy alejadas", dijo tajante.

La hija de Pepe Aguilar recientemente reveló en un encuentro con sus seguidores de Texas que se casará con Nodal en mayo.