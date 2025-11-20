Cazzu

¿Cazzu tiene la custodia total de su hija Inti? 'La Jefa' aclara la situación legal con Nodal

Cazzu llegó a la Ciudad de México y aclaró las especulaciones que señalan que un juez le habría otorgado la custodia total de Inti, la hija que tuvo con Christian Nodal.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Así es el lujoso apartamento donde Cazzu vivía con Inti: se habría mudado a causa de Nodal

Cazzu desmintió que las autoridades le hubieran otorgado la "custodia total" de su hija Inti, a su llegada a la Ciudad de México este 20 de noviembre.

La información falsa circuló en diversos medios de comunicación y la argentina aseguró que ni si quiera se ha iniciado un proceso sobre eso.

PUBLICIDAD

"No, esas cosas son muy difíciles, que me imagino deben de tener un proceso largo. La verdad es que no se ha iniciado ningún proceso. Lo que tienen que saber lo saben", dijo a la prensa, reportó 'Venga la Alegría'.

Más sobre Cazzu

Nodal explica por qué no mencionó a Ángela Aguilar en su discurso de los Latin GRAMMY: estaba "cansado"
2 mins

Nodal explica por qué no mencionó a Ángela Aguilar en su discurso de los Latin GRAMMY: estaba "cansado"

Univision Famosos
La verdad sobre el supuesto consejo de Angélica Vale a Cazzu tras ruptura con Nodal
1:01

La verdad sobre el supuesto consejo de Angélica Vale a Cazzu tras ruptura con Nodal

Univision Famosos
¿Angélica Vale dio consejo a Cazzu tras ruptura con Nodal?: esto es lo que en verdad sucedió
1 mins

¿Angélica Vale dio consejo a Cazzu tras ruptura con Nodal?: esto es lo que en verdad sucedió

Univision Famosos
Así es el lujoso apartamento donde Cazzu vivía con Inti: se habría mudado a causa de Nodal
0:55

Así es el lujoso apartamento donde Cazzu vivía con Inti: se habría mudado a causa de Nodal

Univision Famosos
Ángela Aguilar lanza inesperado reclamo a Nodal por dejarla sola: “Le voy a empezar a cobrar”
2 mins

Ángela Aguilar lanza inesperado reclamo a Nodal por dejarla sola: “Le voy a empezar a cobrar”

Univision Famosos
Ángela Aguilar se conmueve ante apoyo durante primer concierto de su gira: “¡No estás sola!”
2 mins

Ángela Aguilar se conmueve ante apoyo durante primer concierto de su gira: “¡No estás sola!”

Univision Famosos
Ángela Aguilar comparte mensaje que la “sana”: "María no necesitó explicar lo que solo Dios entendía"
2 mins

Ángela Aguilar comparte mensaje que la “sana”: "María no necesitó explicar lo que solo Dios entendía"

Univision Famosos
Nodal comparte intrigante mensaje tras polémicas con Cazzu y Ángela Aguilar: “Mi viaje al cielo”
3 mins

Nodal comparte intrigante mensaje tras polémicas con Cazzu y Ángela Aguilar: “Mi viaje al cielo”

Univision Famosos
Ángela Aguilar hace oferta a los que “no les gusta quién” es tras cancelar varios conciertos
2 mins

Ángela Aguilar hace oferta a los que “no les gusta quién” es tras cancelar varios conciertos

Univision Famosos
Cazzu reacciona a la posibilidad de que Nodal sea papá de nueva cuenta tras polémica por Inti
0:46

Cazzu reacciona a la posibilidad de que Nodal sea papá de nueva cuenta tras polémica por Inti

Univision Famosos

Cazzu llegó nuevamente a tierra azteca para acudir a un evento de GQ, donde será reconocida.

Cazzu reacciona a boda religiosa de Ángela Aguilar y Nodal

'La Jefa' también fue cuestionada respecto a las recientes declaraciones que dio Nodal a un medio italiano, en donde confiesa que le gustaría tener "tres hijos más".

"Nosotros ya no tenemos nada que ver, tenemos una hija en común… No tengo nada qué decir", señaló Cazzu.

También le preguntaron su opinión sobre la próxima boda religiosa de Christian y Ángela Aguilar.

"Ese tema realmente a mí no me importa, no sé nada de eso y tenemos como vidas muy alejadas", dijo tajante.

La hija de Pepe Aguilar recientemente reveló en un encuentro con sus seguidores de Texas que se casará con Nodal en mayo.

Por su parte, el cantante de 'Ya No Somos Ni Seremos' ventiló que el evento se llevará a cabo en Zacatecas.

Relacionados:
CazzuInti González CazzuchelliChristian NodalCustodia de menoresCelebridadesFamososLatin GRAMMY

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La noche eterna del Baby'O
Pacto de sangre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Cómplices
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX