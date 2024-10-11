Mamá de Nodal sí habría felicitado a Ángela Aguilar en su cumpleaños: lo que se sabe

Video Mamá de Nodal aún considera a Cazzu parte de su "familia": ¿se niega a 'borrarla' de su vida?

Christian Nodal celebró el cumpleaños de su esposa Ángela Aguilar el pasado 8 de octubre en medio de fuegos artificiales, rosas y una velada romántica.

Aunque la joven recibió felicitaciones de familiares, amigos y del propio intérprete de ‘Botella tras botella’, la ausencia de un mensaje de su suegra Cristy Nodal reavivó sospechas de una mala relación entre ellas.

PUBLICIDAD

Mamá de Nodal sí habría felicitado a Ángela Aguilar

Según reportes de Jacqueline Martínez, creadora de contenido relacionado con la farándula, Cristy Nodal habría tenido el detalle de felicitar a su nuera Ángela Aguilar personalmente durante la supuesta cena familiar que le preparó Nodal a su mujer en Guadalajara, México.

“Según me cuentan, Cristy, la mamá de Nodal, no compartió sus felicitaciones en público porque celebró personalmente con Ángela”, aseguró en Instagram el 10 de octubre.

Así celebró Nodal a su esposa Ángela Aguilar. Imagen Nodal / Instagram



Además, reportó que durante la celebración de cumpleaños de Ángela habrían estado presentes los Nodal y los Aguilar.

“Christian Nodal le celebró sus 21 años a su esposa Ángela Aguilar… con una cena muy íntima familiar que fue sorpresa para ella”, señaló.

“Estuvieron las dos familias… y esto fue todo organizado por él y me dicen que todo estuvo increíble, fue una linda velada”, sentenció.

Aunque hasta el momento ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar han revelado detalles de la celebración de cumpleaños, Aneliz, mamá de la cantante, reaccionó con un 'Like' a la publicación de Chamonic.

¿Cómo se llevan los papás de Christian Nodal con los de Ángela Aguilar?

El 4 de octubre, Pepe Aguilar disipó dudas y reveló al presentador Alan Tacher cómo era su relación con Jaime González y Cristina Nodal.

“Le mando un saludo muy cariñoso a mi consuegro”, declaró y ante la insistencia del presentador de Despierta América sobre si “había cariño”, el intérprete de ‘Miedo’, replicó: “Sí, o sea… sí… por supuesto (hay cariño) y respeto y todo lo que tiene que haber en una relación así”, puntualizó.