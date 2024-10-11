Christian Nodal

Mamá de Nodal sí habría felicitado a Ángela Aguilar en su cumpleaños: lo que se sabe

Tras especulaciones sobre el aparente desaire que Cristy Nodal hizo a su nuera en su cumpleaños, se ventiló la supuesta razón por la que no la habría felicitado públicamente, así como en el pasado lo hizo con Belinda y Cazzu.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Mamá de Nodal aún considera a Cazzu parte de su "familia": ¿se niega a 'borrarla' de su vida?

Christian Nodal celebró el cumpleaños de su esposa Ángela Aguilar el pasado 8 de octubre en medio de fuegos artificiales, rosas y una velada romántica.

Aunque la joven recibió felicitaciones de familiares, amigos y del propio intérprete de ‘Botella tras botella’, la ausencia de un mensaje de su suegra Cristy Nodal reavivó sospechas de una mala relación entre ellas.

PUBLICIDAD

Mamá de Nodal sí habría felicitado a Ángela Aguilar

Según reportes de Jacqueline Martínez, creadora de contenido relacionado con la farándula, Cristy Nodal habría tenido el detalle de felicitar a su nuera Ángela Aguilar personalmente durante la supuesta cena familiar que le preparó Nodal a su mujer en Guadalajara, México.

Más sobre Christian Nodal

Ángela Aguilar comparte mensaje que la “sana”: "María no necesitó explicar lo que solo Dios entendía"
2 mins

Ángela Aguilar comparte mensaje que la “sana”: "María no necesitó explicar lo que solo Dios entendía"

Univision Famosos
Nodal pregunta si se ve “muy borracho” en pleno concierto y envía mensaje
0:50

Nodal pregunta si se ve “muy borracho” en pleno concierto y envía mensaje

Univision Famosos
Nodal publica extraño mensaje en medio de polémica con Cazzu: "Espero así suene mi viaje al cielo"
1:00

Nodal publica extraño mensaje en medio de polémica con Cazzu: "Espero así suene mi viaje al cielo"

Univision Famosos
Nodal comparte intrigante mensaje tras polémicas con Cazzu y Ángela Aguilar: “Mi viaje al cielo”
3 mins

Nodal comparte intrigante mensaje tras polémicas con Cazzu y Ángela Aguilar: “Mi viaje al cielo”

Univision Famosos
Ángela Aguilar responde a quienes “no les gusta quien soy” tras polémicas con Nodal: esto ofrece
1:00

Ángela Aguilar responde a quienes “no les gusta quien soy” tras polémicas con Nodal: esto ofrece

Univision Famosos
Ángela Aguilar hace oferta a los que “no les gusta quién” es tras cancelar varios conciertos
2 mins

Ángela Aguilar hace oferta a los que “no les gusta quién” es tras cancelar varios conciertos

Univision Famosos
Cazzu reacciona a la posibilidad de que Nodal sea papá de nueva cuenta tras polémica por Inti
0:46

Cazzu reacciona a la posibilidad de que Nodal sea papá de nueva cuenta tras polémica por Inti

Univision Famosos
Cazzu revela imágenes de su hija Inti en México ¿con su papá Nodal?
0:50

Cazzu revela imágenes de su hija Inti en México ¿con su papá Nodal?

Univision Famosos
Niurka le pide a Cazzu “ser más madre” en lugar de andar “llorando miserias” a Nodal
0:50

Niurka le pide a Cazzu “ser más madre” en lugar de andar “llorando miserias” a Nodal

Univision Famosos
Victoria Ruffo reacciona a comparaciones de Eugenio Derbez con Nodal por mujeriego
0:54

Victoria Ruffo reacciona a comparaciones de Eugenio Derbez con Nodal por mujeriego

Univision Famosos

“Según me cuentan, Cristy, la mamá de Nodal, no compartió sus felicitaciones en público porque celebró personalmente con Ángela”, aseguró en Instagram el 10 de octubre.

Así celebró Nodal a su esposa Ángela Aguilar.
Así celebró Nodal a su esposa Ángela Aguilar.
Imagen Nodal / Instagram


Además, reportó que durante la celebración de cumpleaños de Ángela habrían estado presentes los Nodal y los Aguilar.

“Christian Nodal le celebró sus 21 años a su esposa Ángela Aguilar… con una cena muy íntima familiar que fue sorpresa para ella”, señaló.

“Estuvieron las dos familias… y esto fue todo organizado por él y me dicen que todo estuvo increíble, fue una linda velada”, sentenció.

Aunque hasta el momento ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar han revelado detalles de la celebración de cumpleaños, Aneliz, mamá de la cantante, reaccionó con un 'Like' a la publicación de Chamonic.

¿Cómo se llevan los papás de Christian Nodal con los de Ángela Aguilar?

El 4 de octubre, Pepe Aguilar disipó dudas y reveló al presentador Alan Tacher cómo era su relación con Jaime González y Cristina Nodal.

“Le mando un saludo muy cariñoso a mi consuegro”, declaró y ante la insistencia del presentador de Despierta América sobre si “había cariño”, el intérprete de ‘Miedo’, replicó: “Sí, o sea… sí… por supuesto (hay cariño) y respeto y todo lo que tiene que haber en una relación así”, puntualizó.

Video ¿Pepe Aguilar tiene problemas con sus consuegros? Esto dijo de los padres de Nodal
Relacionados:
Christian NodalCristy NodalÁngela AguilarPolémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX