Christian Nodal

Nodal reaparece junto a Pepe Aguilar en medio de la polémica por entrevista

La dinastía Aguilar ofreció un concierto en Los Ángeles y Christian Nodal acompañó a su esposa Ángela en todo momento.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Ángela Aguilar se quiebra en entrevista en medio de la polémica por Nodal

La dinastía Aguilar se presentó la noche del 15 de agosto en el Hollywood Bowl de Los Ángeles con gran éxito, y Christian Nodal estuvo presente acompañando a su esposa Ángela.

En las imágenes que circulan en redes sociales, se aprecia al cantante de 26 años conviviendo con el equipo de trabajo de los Aguilar y también se ve que su suegro está presente.

PUBLICIDAD

A Nodal y a Ángela se les ve celebrando el éxito de la presentación dentro de un ascensor junto a Leonardo Aguilar, quien también festejó su cumpleaños.

Nodal y Pepe Aguilar tras concierto en el Hollywood Bowl.
Nodal y Pepe Aguilar tras concierto en el Hollywood Bowl.
Imagen Ángela.Nodal/Instagram

Más sobre Christian Nodal

Nodal hace confesión sobre Cazzu que daría revés a teoría sobre una de sus canciones
2 mins

Nodal hace confesión sobre Cazzu que daría revés a teoría sobre una de sus canciones

Univision Famosos
Ventilan supuesta reacción de Pepe Aguilar tras enterarse que Ángela estaba en Roma con Nodal
2 mins

Ventilan supuesta reacción de Pepe Aguilar tras enterarse que Ángela estaba en Roma con Nodal

Univision Famosos
¿Cazzu rompió pacto con Nodal? Él revela cómo se comunica con ella tras polémicas declaraciones
2 mins

¿Cazzu rompió pacto con Nodal? Él revela cómo se comunica con ella tras polémicas declaraciones

Univision Famosos
Cazzu revela por qué no le quieren rentar casa en Argentina: ¿sufre discriminación por sus tatuajes?
2 mins

Cazzu revela por qué no le quieren rentar casa en Argentina: ¿sufre discriminación por sus tatuajes?

Univision Famosos
Cazzu confiesa que “no podía seguir pagando” casa en la que vivía con Inti: ¿y el rancho de Nodal?
3 mins

Cazzu confiesa que “no podía seguir pagando” casa en la que vivía con Inti: ¿y el rancho de Nodal?

Univision Famosos
Nodal confirmaría lo que muchos sospechaban de su romance con Ángela: así habría contado su historia
3 mins

Nodal confirmaría lo que muchos sospechaban de su romance con Ángela: así habría contado su historia

Univision Famosos
¿Nodal le fue infiel a Ángela Aguilar?: circula video de él con otra mujer que no es su esposa
1 mins

¿Nodal le fue infiel a Ángela Aguilar?: circula video de él con otra mujer que no es su esposa

Univision Famosos
Florinda Meza responde tajante a quienes le preguntan si “es pariente de Ángela Aguilar”
2 mins

Florinda Meza responde tajante a quienes le preguntan si “es pariente de Ángela Aguilar”

Univision Famosos
Cazzu presume talento de Inti y no es para cantar: ¿se lo heredó a Nodal?
2 mins

Cazzu presume talento de Inti y no es para cantar: ¿se lo heredó a Nodal?

Univision Famosos
Ángela Aguilar hace inesperado anuncio sobre sus ganancias (incluye a migrantes)
2 mins

Ángela Aguilar hace inesperado anuncio sobre sus ganancias (incluye a migrantes)

Univision Famosos

Nodal y Ángela Aguilar nuevamente en la polémica

El 13 de agosto se lanzó la entrevista que Christian Nodal le dio a la periodista mexicana, Adela Micha, para su canal de YouTube, 'La Saga', en la que cuenta su versión sobre su ruptura con Cazzu y cómo inició su relación con Ángela Aguilar.

La charla provocó controversia debido a que el cantante explicó que el 8 de mayo de 2024 terminó su relación con la madre de su hija y solo seis días después, comenzó a salir conla hija de Pepe Aguilar.

También confirmó que el 29 de mayo de 2024, solo 21 días después de terminar con Cazzu, se casó en una ceremonia espiritual con Ángela en Roma.

Nodal reveló a Adela Micha que antes de su separación definitiva con la rapera argentina, ellos ya habían terminado en seis ocasiones.

Sobre su hija Inti dijo que no hay demandas interpuestas de ninguna índole y aseguró que a su hija "nunca le faltará nada".

Pepe Aguilar ha recibido una ola de comentarios en sus redes sociales y el cantante hizo un 'en vivo' el 14 de agosto, en donde dijo que no le afecta el 'hate' de gente desconocida.

@elytorres_91

#LosAguilarSinfónico😍🇲🇽🎶 #Hollywoodbowl #ÁngelaAguilar #ChristianNodal #LeonardoAguilar

♬ sonido original - Lo más viral 📸🎥🎞️
Relacionados:
Christian NodalPepe AguilarÁngela AguilarAdela MichaCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD