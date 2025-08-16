Nodal reaparece junto a Pepe Aguilar en medio de la polémica por entrevista

Video Ángela Aguilar se quiebra en entrevista en medio de la polémica por Nodal

La dinastía Aguilar se presentó la noche del 15 de agosto en el Hollywood Bowl de Los Ángeles con gran éxito, y Christian Nodal estuvo presente acompañando a su esposa Ángela.

En las imágenes que circulan en redes sociales, se aprecia al cantante de 26 años conviviendo con el equipo de trabajo de los Aguilar y también se ve que su suegro está presente.

PUBLICIDAD

A Nodal y a Ángela se les ve celebrando el éxito de la presentación dentro de un ascensor junto a Leonardo Aguilar, quien también festejó su cumpleaños.

Nodal y Pepe Aguilar tras concierto en el Hollywood Bowl. Imagen Ángela.Nodal/Instagram

Nodal y Ángela Aguilar nuevamente en la polémica

El 13 de agosto se lanzó la entrevista que Christian Nodal le dio a la periodista mexicana, Adela Micha, para su canal de YouTube, 'La Saga', en la que cuenta su versión sobre su ruptura con Cazzu y cómo inició su relación con Ángela Aguilar.

La charla provocó controversia debido a que el cantante explicó que el 8 de mayo de 2024 terminó su relación con la madre de su hija y solo seis días después, comenzó a salir conla hija de Pepe Aguilar.

También confirmó que el 29 de mayo de 2024, solo 21 días después de terminar con Cazzu, se casó en una ceremonia espiritual con Ángela en Roma.

Nodal reveló a Adela Micha que antes de su separación definitiva con la rapera argentina, ellos ya habían terminado en seis ocasiones.

Sobre su hija Inti dijo que no hay demandas interpuestas de ninguna índole y aseguró que a su hija "nunca le faltará nada".