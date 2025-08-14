¿Cazzu rompió pacto con Nodal? Él revela cómo se comunica con ella tras polémicas declaraciones

Video Nodal por fin da fechas y detalles de lo que pasó con Cazzu y Ángela: cronología del escándalo

Christian Nodal confirmó que la comunicación con Cazzu es a través de sus abogados y solo para tratar temas sobre su hija Inti.

" Mi vínculo hoy con mi expareja es mediante abogados", dijo en reveladora entrevista con Adela Micha para La Saga transmitida el 13 de agosto.

El esposo de Ángela Aguilar explicó que tras su ruptura las cosas estaban en calma, pero después de las declaraciones que Cazzu dio en el podcast 'PLP' en octubre de 2024, la relación se fracturó y ahora todo lo ven a través de sus equipos legales.

"Ahorita están los abogados poniéndose de acuerdo porque ella y yo ya no pudimos ponernos de acuerdo, esto es por el bien de mi hija".

El cantante no quiso dar detalles sobre si las negociaciones son para la manutención, pues solo dijo que están poniéndose de acuerdo en "términos generales" y dejó claro que no pretende pedir la patria potestad de Inti.

" No estoy pidiendo eso, yo estoy consciente que en algún momento mi hija tendrá la suficiente edad para poder compartir con los dos más adelante", señaló en la entrevista con Adela Micha.

¿Nodal y Cazzu interpusieron demandas?

La ruptura de los cantantes ha estado llena de especulaciones, una de ellas asegura que Cazzu lo habría demandado por la pensión alimenticia de Inti. Sin embargo, Christian desmintió los rumores en la charla con la periodista mexicana.

"Hasta hoy día no hay un juez que tenga un caso mío hacia ella, ni de ella para mí", puntualizó.

También negó que hubiera obstaculizado la carrera de la argentina como se ha rumorado y ventiló que fue todo lo contrario, pues la contactó con importantes personalidades de la industria musical.

Después de un año y tres meses de la ruptura con Cazzu, Christian Nodal finalmente contó su versión aclarando las especulaciones que han rodeado la separación con la madre de su hija y su relación con Ángela Aguilar.